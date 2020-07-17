Descontinuado
AT750/16
Super Lift&Cut
Cabezales flexibles
Sellado Aquatec para un cómodo afeitado en seco o un refrescante afeitado en húmedo. Optimizado para el uso con gel o espuma de afeitar para mayor suavidad de la piel, incluso en la ducha.
Los cabezales redondeados sin fricción se adaptan a las curvas de tu cara, evitando los daños en la piel.
Para que disfrutes de un afeitado más al ras, el sistema de doble hoja de nuestras afeitadoras eléctricas Philips levanta el vello y lo corta al ras cómodamente.
3.8
de 5
306
Opiniones
sonny30
17/07/2020
Peru
Comprador verificado
El equipo es facil de usar
Porque el producto lleno mis espectativas y no me maltrata la piel
Ventajas
No necesita esta enchufado para usar
Contras
mas tiempo de duracion de carga
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1070/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1070/04 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
C64PCM
09/12/2020
España
Reliable shaver and trimmer
Works as it should and gives a smooth shave and trimmer is useful for neatening sideburns.
Ventajas
Smooth shave
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT890/26 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT890/26 Wet and dry electric shaver
16/09/2020
España
PARA MI ES PERFECTA
Como bien comentó en el título, para mi fue y seguirá siendo la única maquinilla eléctrica que me cuida mi piel, y digo fue pero como aun funciona seguirá en el equipo de mis maquinillas PHILIPS, que más he querido y ahora acabo de comprar otra de las casi mismas características, espero sea tanto como esta y a ser posible la supere, cosa que tras unos años esta dejo el listón muy alto. Solo agradecer a PHILIPS el haber fabricado esta gran maquinilla ..... parami cada uno gustos.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT750/26 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AquaTouch AT750/26 Wet and dry electric shaver