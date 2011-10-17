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AS111 docking speaker with Bluetooth®
Descontinuado
Asistencia técnica
AS111/12
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Historial de firmware
Instrucciones de firmware
Folleto comercial localizado - English (US)
Manual del usuario
Todas (6)
¿Cómo soluciono problemas con la app DockStudio de Philips?
¿Puedo responder una llamada miestras mi teléfono está en la estación base Philips?
¿Puedo transmitir música a través de la estación Philips si mi teléfono no está conectado?
¿Puedo recibir SMS y notificaciones mientras mi teléfono está acoplado en la base Philips?
¿Cómo limpio mi dispositivo Philips?
¿Cómo consigo la app DockStudio para mi estación Philips?