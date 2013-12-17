Descontinuado
AS111/12
El FlexiDock de Philips es perfecto para teléfonos Android. Su diseño exclusivo se adapta a la mayoría de los teléfonos Android, sin importar si el conector del teléfono se encuentra en la base, a un lado o incluso en la parte superior. Este increíble grado de flexibilidad es único en su clase, pensado para teléfonos Android de fabricantes diferentes, donde la posición y orientación del conector micro USB no es universal. La base también se ajusta para sujetar el teléfono Android en posición vertical u horizontal, permitiendo ubicarlo al centro del altavoz.
La aplicación gratuita DockStudio de Philips ofrece una amplia variedad de funciones exclusivas a los altavoces con base. Puedes escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo, explorar tu colección de música y compartir lo que estás escuchando con amigos a través de Facebook o fotos de los artistas en Flickr. La aplicación incluye la función de música Songbird, para que puedas descubrir, reproducir y sincronizar contenidos multimedia perfectamente entre el PC y los dispositivos Android. En el modo de reloj, la aplicación te permite configurar varias alarmas musicales personalizadas y te ofrece informes meteorológicos actualizados. Completamente gratuita, la aplicación puede descargarse desde Google play.
Escucha todas tus canciones favoritas en un altavoz con un sonido espectacular. Los altavoces con base Philips reproducen música desde tu Android vía Bluetooth. Tan solo descarga la aplicación gratuita Philips DockStudio y el Bluetooth se activarán de forma automática y se conectará cuando tu dispositivo Android esté en la base. Podrás disfrutar de un sonido poderoso con máxima comodidad. Difícilmente existe algo que suene así de bien.
2.8
de 5
32
Opiniones
josotito
17/12/2013
España
excelente producto
Es un producto excelente. El conector rota dependiendo del modelo de móvil. Viene con adaptadores según el dispositivo que quieras conectar. Buena calidad, bonito y suena muy bien. Por poner alguna sugerencia, podría traer un cable USB para conectarlo también directamente al PC y sincronizarlo. La pena es que no haya más variedad de este tipo de productos para dispositivos Android, pero estoy muy contento!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®
MONSTRUO07
16/04/2013
España
Este producto es magnifico.
Es facil de usar y tiene un sonido excelente....Lo recomiendo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®
belenchusky
10/01/2012
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS111 Altavoz base con Bluetooth®