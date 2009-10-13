ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

PhotoFrame

Descontinuado

Asistencia técnica

PhotoFrame

7FF3FPW/00

PhotoFrame

Descontinuado

Ir a la tienda

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Software y controladores

Archivo README de la actualización del firmware - English (US)

  • versión: 1
  • PDF archivo, 99 kB
  • 13 October 2009

Actualización de software

  • versión: 127
  • EXE archivo, 1.6 MB
  • 13 October 2009

Manuales y documentación

Manual del usuario

  • PDF archivo, 4.9 MB
  • 21 November 2023

Preguntas frecuentes

Solución de problemas

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Garantía

Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.