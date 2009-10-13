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Asistencia técnica
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¿Soporta mi marco digital Philips Compact Flash (CF)II?
¿Puedo utilizar mi marco digital Philips durante sus períodos de AUTO OFF?
¿Puedo utilizar 2 tarjetas de memoria simultáneamente en mi marco digital Philips?
¿Puede dañar la pantalla de mi marco Philips mostrar continuamente una imágen?
¿Cómo elimino imágenes precargadas de mi marco Philips?
¿Cómo limpio la pantalla de mi marco Philips?
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