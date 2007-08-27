Resolución XGA de 1024 x 768 para mayor nitidez de pantalla

En el caso de los monitores gráficos, la resolución de pantalla es el número de puntos (píxeles) de toda la pantalla. Por ejemplo, una pantalla de 1024 x 768 píxeles es capaz de mostrar 1024 puntos diferentes en cada una de sus 768 líneas, es decir, aproximadamente 786 mil píxeles. XGA ofrece resoluciones de 640 x 480 o 1024 x 768 píxeles.