Descontinuado
150S8FB/00
Rendimiento y comodidad que maximizan tu presupuesto
El monitor que realiza todas las tareas y al precio justo: el 150S8 es delgado, compacto y cuenta con tecnología de Vista, además de que ofrece un rendimiento sólido y funciones cómodas, junto con un bajo consumo de energía.
38 cm (15")
XGA
En el caso de los monitores gráficos, la resolución de pantalla es el número de puntos (píxeles) de toda la pantalla. Por ejemplo, una pantalla de 1024 x 768 píxeles es capaz de mostrar 1024 puntos diferentes en cada una de sus 768 líneas, es decir, aproximadamente 786 mil píxeles. XGA ofrece resoluciones de 640 x 480 o 1024 x 768 píxeles.
Fabricante que cumple con los requisitos de conservación de energía establecidos por la Environmental Protection Agency del gobierno de Estados Unidos.
FlexiHolder es una delgada ranura en la parte superior del monitor que guarda ordenada y cómodamente a la vista tus fotos preferidas, tus notas, las listas de pendientes y los números de teléfono.
Opiniones