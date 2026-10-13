La afeitadora Philips hace mucho ruido

Si su afeitadora Philips hace un ruido fuerte al encenderla, lo más probable es que la causa sea un montaje incorrecto. Una afeitadora que se haya montado de forma incorrecta (por ejemplo, después de limpiarla) emitirá un ruido de traqueteo cuando se utilice.
Siga las instrucciones que aparecen a continuación para asegurarse de que la afeitadora se ha montado correctamente.
Cada cabezal de afeitado consta de una unidad de corte y un protector, con un anillo de retención individual para fijarlos a la unidad de afeitado (también conocido como soporte del cabezal de afeitado). Cada unidad de corte y protector forman un conjunto único, por lo que siempre debe procurar volver a colocar cada unidad de corte en su protector correspondiente después de la limpieza. Coloque la unidad de corte en la protección con las cuchillas hacia abajo.
Vuelva a colocar los cabezales de afeitado en la unidad de afeitado y utilice los anillos de retención para fijarlos firmemente en su sitio.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo quitar y volver a colocar los cabezales de afeitado, consulte el manual de usuario suministrado con el producto o vea el vídeo que aparece a continuación para obtener instrucciones generales.
Cada cabezal de afeitado consta de una unidad de corte y un protector, con un anillo de retención para fijarlos a la unidad de afeitado (también conocido como soporte del cabezal de afeitado). Cada unidad de corte y protector forman un conjunto único, por lo que siempre debe procurar volver a colocar cada unidad de corte en su protector correspondiente después de la limpieza. Coloque la unidad de corte en la protección con las cuchillas hacia abajo.
Cuando utilice el marco de retención para volver a bloquear los cabezales de afeitado en la unidad de afeitado, asegúrese de que está firmemente encajado en su sitio. Si el marco de retención está colocado correctamente, no debería levantarse si intenta separarlo de la unidad de afeitado.
Si su modelo de afeitadora dispone de cabezales de afeitado que encajan en el marco de retención antes de bloquearlos en la unidad de afeitado, asegúrese de que las muescas de los cabezales de afeitado están en los salientes del marco de retención (consulte la ilustración siguiente).
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo quitar y volver a colocar los cabezales de afeitado, consulte el manual de usuario suministrado con el producto.
Si ha montado la afeitadora correctamente y sigue haciendo mucho ruido, puede que esté dañada. Solicite una reparación o sustitución de la afeitadora.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:S5588/17, S5582/20, S1121/40. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›