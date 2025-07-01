Asistencia de Philips Siento dolor o malestar mientras realizo extracciones

Aunque un poco de sensibilidad inicial puede ser normal, extraerse leche no debe ser doloroso. El dolor o la incomodidad durante la extracción se deben a menudo a un cojín/borde incorrecto, un tamaño incorrecto del protector mamario o el inserto, una mala posición del extractor, unos ajustes de succión no adecuados o al desgaste de las piezas del extractor.

La extracción debe parecer una sensación rítmica de tirón. No debe sentir pinchazos, ardores, pellizcos o dolor.

El dolor y el estrés pueden interferir con el reflejo de eyección de leche (bajada), lo que puede hacer que la extracción sea menos eficaz. La extracción cómoda favorece tanto el flujo de leche como la experiencia general.

Si experimenta dolor intenso, sangrado, piel rota o signos de infección, deje de utilizar el extractor y consulte a un profesional de la salud.

Paso 1: Compruebe el nivel de succión El uso de un nivel de succión demasiado alto puede causar molestias, irritación de los pezones y dolor durante la extracción. Extraiga la leche de forma cómoda y eficaz realizando la extracción al nivel de succión máximo que le resulte cómodo. Para encontrar el nivel de succión que le resulte cómodo, ajuste la succión en la unidad del motor hasta alcanzar el nivel más alto que pueda soportar sin dolor y bájelo uno o dos niveles. El nivel máximo de succión en el que se encuentre cómoda varía con cada sesión de extracción y con cada hora del día (especialmente entre el día y la noche), por lo que debe asegurarse de modificar los ajustes si siente algún dolor o molestia. Si la extracción resulta dolorosa, reduzca el nivel de succión inmediatamente. Paso 2: Compruebe cómo está colocado el extractor Una colocación incorrecta puede causar molestias y dolor, y reducir el flujo de leche. Compruebe que: El pezón está centrado en el cojín/borde o el protector de pecho

El cojín/borde o el protector de pecho se ajustan cómodamente al pecho

El extractor está montado correctamente

Todas las piezas del extractor están conectadas de forma segura Si utiliza nuestro extractor manos libres o totalmente portátil, asegúrese de que los vasos de recogida están colocados correctamente dentro del sujetador antes de iniciar una sesión de extracción. Paso 3: Compruebe el ajuste del extractor El ajuste incorrecto es una de las causas más comunes de dolor durante la extracción. Compruebe que: El pezón se mueve libremente durante la extracción

Los componentes del extractor se ajustan cómodamente

Nada frota, pellizca, causa enrojecimiento continuo o deja el pezón con un aspecto inusualmente pálido después de extraer leche

Los cojines/bordes, protectores mamarios o insertos son del tamaño correcto para usted Solo para los extractores de leche manos libres Philips Avent y extractores de leche eléctricos portátiles manos libres Philips Avent Natural Care El tamaño de su pezón puede cambiar con el tiempo. Si la extracción se ha vuelto incómoda a pesar de tener un buen ajuste, considere volver a comprobar el tamaño del protector mamario o del inserto. Si el protector de pecho o el accesorio no encajan correctamente, pruebe con un tamaño diferente. Para el extractor de leche eléctrico portátil manos libres Philips Avent Natural Care: consulte nuestro artículo de preguntas frecuentes "¿Cómo elijo el tamaño de protector del pecho o inserto para pezón correcto para mi extractor de leche portátil?" Para el extractor de leche eléctrico manos libres Philips Avent: consulte nuestro artículo de preguntas frecuentes "¿Cómo elijo el tamaño de protector del pecho o inserto para pezón correcto?" Paso 4: Compruebe las piezas del extractor Las piezas desgastadas o dañadas del extractor pueden afectar a la comodidad y al rendimiento durante la extracción.

Inspeccione la membrana de silicona y otras piezas del extractor en busca de: Desgarros

Grietas

Orificios

Signos de desgaste o daños

Si alguna pieza está dañada, deje de utilizarla y sustitúyala antes de volver a utilizar el extractor. Paso 5: Prepárese para una sesión de extracción cómoda Estar relajada y cómoda puede ayudar a mantener el flujo de leche y hacer que la extracción sea más cómoda. Antes de la extracción: Siéntese en una postura cómoda

Mire a su bebé, piense en él/ella o tenga una foto cerca para ayudar a favorecer el flujo de leche

Extraiga la leche en un entorno tranquilo si es posible

Póngase una toalla caliente sobre el pecho

Masajee suavemente el pecho antes de extraer la leche

Complete el modo de estimulación del aparato antes de cambiar al modo de extracción Paso 6: Cuide los pezones irritados Si los pezones están sensibles después de la extracción: Deje que se sequen entre sesiones

Considere la posibilidad de usar crema para pezones si su profesional de la salud lo recomienda

Utilice discos absorbentes o conchas protectoras si es necesario para reducir la fricción Escuche siempre a su cuerpo. Si el dolor continúa, empeora o se produce durante cada sesión de extracción, deje de utilizar el extractor y consulte a un profesional de la salud. ¿Sigue teniendo molestias? Si sigue sintiendo dolor o molestias después de seguir los pasos anteriores: Revise el manual de usuario del extractor

Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips

Consulte a un profesional sanitario o a un especialista en lactancia.