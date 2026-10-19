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El perfilador tira del vello al recortarlo

Si el perfilador para la zona del bikini de Philips tira del vello mientras lo recorta, pruebe los siguientes consejos para resolver este problema

 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRT383/15.

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