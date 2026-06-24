Asistencia de Philips
Mi robot de cocina para bebés Philips Avent no produce vapor (correctamente)
Existen varios motivos por los que la función de cocción al vapor no funciona (correctamente). Estamos aquí para ayudarle. Solo tiene que seguir estos pasos para solucionarlo usted mismo.
Si la función de cocción al vapor sigue sin funcionar, es posible que el interruptor de seguridad esté defectuoso. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su país.
- No ha puesto suficiente cantidad de agua en el depósito.
- Si se ha acumulado cal en el depósito de agua, elimínela de acuerdo con el manual de usuario.
- Después de un ciclo de cocción al vapor, el dispositivo necesita enfriarse durante aproximadamente 10 minutos antes de poder iniciar un nuevo ciclo.
- La jarra no está en la posición adecuada (posición de cocción al vapor).
El aparato no funcionará si las piezas no están correctamente montadas en la unidad principal. Monte todas las piezas correctamente antes de cocer al vapor:
- Gire la tapa del depósito de agua hacia la derecha y asegúrese siempre de que el icono de la flecha de la tapa esté alineado con el icono de bloqueo del depósito de agua.
- Presione la jarra hacia abajo para encajarla con firmeza en la unidad principal y activar la función de cocción al vapor.
Cuando finalice un ciclo de cocción al vapor, deje que el aparato se enfríe durante 10 minutos y vacíe el agua restante del depósito antes de iniciar un segundo ciclo de cocción al vapor.
- Añada agua al depósito.
- Elimine la cal del depósito siguiendo las instrucciones del manual de usuario.
- Compruebe la salida del depósito de agua, la entrada de vapor de la tapa de la jarra y el flujo de vapor, y asegúrese de que no hay nada que los bloquee.
Se producirán fugas de vapor si las piezas no están montadas correctamente o la entrada de vapor de la tapa de la jarra está bloqueada.
- Asegúrese de que la tapa del depósito de agua y la tapa de la jarra están bien cerradas.
- Coloque la jarra correctamente en la unidad principal.
- Limpie la entrada de vapor de la tapa de la jarra.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF870/20 .