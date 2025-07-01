Asistencia de Philips Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua

No es raro que salga una pequeña cantidad de agua de la afeitadora Philips después de limpiarla o afeitarla en húmedo*.

La batería y los componentes electrónicos de la afeitadora se encuentran dentro de un cuerpo interior hermético. Esto significa que están protegidos del agua que pueda entrar en el mango de la afeitadora durante el uso rutinario.

*Nota: Esta información solo se aplica a afeitadoras lavables o impermeables. Si la afeitadora no es resistente al agua, asegúrese siempre de que esté seca. Para saber si la afeitadora es resistente al agua, consulte el manual de usuario (también disponible en línea).

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