Asistencia de Philips No puedo ajustar la configuración de molido en mi cafetera espresso Philips

Siga los pasos y vea el vídeo que aparecen a continuación para ajustar la posición del molinillo en su cafetera espresso Philips.

Cómo ajustar la configuración del molinillo La configuración del molinillo solo se puede ajustar durante el molido de los granos de café. Utilice el control de configuración de molido del interior del contenedor de granos. En algunas cafeteras, puede que necesite la llave de ajuste (el asa de la pala de café molido previamente). Coloque una taza debajo de la boquilla de salida del café. Prepare un café solo. Cuando el molinillo empieza a moler, en las cafeteras en las que se requiere una herramienta, coloque la llave de ajuste del molinillo en el control (consulte la imagen 1) y, a continuación, presione hacia abajo el control y gírelo hacia la izquierda o la derecha. En las cafeteras en las que no se requiere una herramienta, puede presionar hacia abajo el control manualmente y girarlo hacia la izquierda o la derecha (consulte la imagen 2). Gírelo como máximo una muesca a la izquierda o la derecha para ajustar la configuración. La cafetera tendrá números o puntos para indicar la configuración de molido. Un punto más pequeño = un tamaño más pequeño de las partículas. Un número más pequeño = un tamaño más pequeño de las partículas. Prepare dos o tres tazas de café para comprobar la diferencia. El sistema interno necesita realizar los ajustes adecuados en la cantidad de tiempo que gira el molinillo para garantizar que se muele la cantidad de café adecuada y obtener un espreso óptimo.