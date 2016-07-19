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Descontinuado

Filtro de repuesto para purificadores de grifo

WP3961

1.8
| (5) Opiniones
Agua con mejor sabor, rápido y fácil
El sistema de carbón activo con revestimiento en plata mejora el sabor del agua porque elimina el coloro y otras impurezas.
Ver todos los beneficios

Filtro Pure Taste

Agua con mejor sabor, rápido y fácil

  • Pure Taste

Filtro PureTaste para agua más limpia y con mejor sabor

El filtro PureTaste elimina el cloro, el mal sabor, los olores desagradables y los sedimentos del agua corriente y garantiza un agua más limpia y con mejor sabor para beber, cocinar y limpiar frutas y vegetales. Además, el carbón activado revestido en plata evita el desarrollo de bacterias en el interior del filtro para que disfrutes del agua con más seguridad.

El sistema Hi-Flow admite un flujo máximo de 2 litros por minuto

Este purificador compacto ofrece un flujo máximo de dos litros por minuto, prácticamente igual al flujo normal del agua no filtrada. Además, con sólo rotar la palanca de selección, puedes elegir entre el chorro o rociador de agua no filtrada o el rociador de agua filtrada.

Mecanismo avanzado Quick Twist para facilitar el reemplazo del filtro

El sistema de reemplazo avanzado Quick Twist hace que el cambio del filtro sea rápido, simple y seguro, para que disfrutes de tu purificador de agua sin complicaciones.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

1.8

de 5

5

Opiniones

5
3

19/07/2016

Argentina

Argentina

Dificil de conseguir repuestos

Es un muy buen producto, pero lamentablente es muy difícil de conseguir el repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para WP3961 Filtro de repuesto para purificadores de grifo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para WP3961 Filtro de repuesto para purificadores de grifo

01/09/2013

Argentina

Argentina

Repuestos dificiles de conseguir

Me gusta la facilidad que ofrece el producto, pero los repuestos son difíciles de conseguir, han subido su precio casi al 100% y en provincia hay que pedirlos a Buenos Aires. No conviene , realmente no lo recomiendo

Esta reseña se realizó para WP3961 Filtro de repuesto para purificadores de grifo

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01/12/2025

Argentina

Argentina

NO COMPREN NADA PHILIPS

VENDEN PRODUCTORS QUE SABEN DESPUES NO SE CONSIUGUEN REPUESTOS ESTAFADORES ESE TELEFONO QUE TIENEN EN INTERNET NO ATEINDE NADIE NO EXISTE- POR SI NO SABIAN - EL ws ES UN ENGANÑO NO HAY ASISTENCIA AL USUARIO - NO TEINEN PARA QUEGARSE EN LA MISMA PAGINA QUE ES OBLIGATORIO

Ventajas

NADA

Contras

TODO NO RESPETAN AL USUARIO

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