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Descontinuado

Audífonos inalámbricos

TAUT102BK/00

2.3
| (3) Opiniones
Diseñados para ti
Disfruta del sonido con total comodidad. Estos audífonos intrauditivos brindan una verdadera libertad inalámbrica y un diseño pequeño que se ajusta de forma segura. Con el pequeño estuche de carga, que cabe perfectamente en los bolsillos y en el bolso, dispondrás de hasta 12 horas de tiempo de reproducción.
Ver todos los beneficios

Diseñados para ti

  • Control. de 6 mm, parte post. cerrada

  • Bluetooth®

  • Negro

Disfruta de hasta 12 horas de reproducción con el estuche de carga

Disfruta de hasta 3 horas de reproducción con una sola carga. Si llevas el estuche totalmente cargado, disfrutarás de 9 horas adicionales en varias cargas. Solo tienes que introducir los auriculares en el estuche cada vez que necesiten carga. El proceso de carga completa dura 2 horas.

Auriculares de diseño pequeño.

Puedes disfrutar del sonido con una comodidad real gracias al diseño ligero y adaptable.

Controladores acústicos de neodimio de 6 mm. Gran sonido, graves potentes

Los controladores acústicos de neodimio de 6 mm te ofrecen un sonido excepcional y unos graves potentes. El tubo acústico de forma ovalada maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre cuando quieras enterarte de lo que pasa alrededor.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.3

de 5

3

Opiniones

5
3

18/12/2021

Peru

Peru

Casi buenos

Hasta el momento me funcionan bien pero al momento de atender una llamada a traves de estos audifonos tienes que hablar fuertemente para que la persona te escuche y aveces el sonido no se empareja bien pero al rato se arregla.

Ventajas

Dura 1 hora, son economicos y cargan muy rápido.

Contras

Poca eficiencia del microfono y leves fallas de sonido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUT102BK Audífonos inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUT102BK Audífonos inalámbricos

02/02/2022

Chile

Chile

Mejor tener dos

No creo que valga más, le cuesta emparejarse tanto en llamada como reproducción de sonido toma demasiado tiempo de carga, si lo quieres comprate dos.

Ventajas

Bonita presentación

Contras

Demora en cargar, le cuesta emparejarse y te deja sin reproducción de sonido

Esta reseña se realizó para TAUT102BK Audífonos inalámbricos

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17/10/2022

Chile

Chile

Pésima calidad

Sonido débil. No aísla ruido. La carga dura con suerte 2 ó 3 hrs.

Ventajas

Nada

Contras

Todo

Esta reseña se realizó para TAUT102BK Audífonos inalámbricos

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