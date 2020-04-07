TAUN102BK/00
Control. de 6 mm, parte post. cerrada
Intraauditivo
7 horas de tiempo de reproducción
La tecnología de carga rápida proporciona un estallido rápido de carga cuando la batería está a punto de agotarse. Solo cinco minutos de tiempo te otorgan una hora y media de reproducción.
Los auriculares intrauditivos tienen audífonos magnéticos acanalados que garantizan en forma inteligente el almacenamiento ordenado y fácil. Los imanes están incorporados en la parte trasera de cada audífono de forma tal que permanecen unidos sin enredos, complicaciones ni desorden. Simplemente únelos por su parte trasera con el cable plano sin enredos y guárdalos en tu bolso, sabiendo que podrás recuperarlos fácilmente, en cualquier momento.
2.3
de 5
3
Opiniones
ESFL
07/04/2020
España
Calidad de sonido y duración bateria.
Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.
Ventajas
Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".
Contras
El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
DonnaMaka
13/11/2023
España
AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%
Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!
Ventajas
ligereza del producto
Contras
lo antes mencionado
Esta reseña se realizó para 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
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Jordidpc
07/01/2022
España
Comprador verificado
Se rompió nada mas intentar cambiar la almoadilla.
Lo devolví. Soy adicto a la marca, por lo que nunca me imaginé un producto de tan bajacalidad.
Ventajas
Entrega rapida
Contras
Que se rompa tan fàcil.
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