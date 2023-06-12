Descontinuado
Reducción de ruido Pro
Reducción de ruido por viento
Diseño sofisticado
Ajuste universal
Céntrate en los sonidos que quieras oír. La reducción de ruido híbrida utiliza varios micrófonos y procesamiento de audio avanzado para filtrar el ruido externo. Puedes activar el modo de conciencia tocando un auricular y controlar la reducción del ruido por viento a través de la aplicación Philips Headphones.
Tanto si se trata de una canción como de un podcast, los altavoces de 13 mm perfectamente sintonizados ofrecen unos graves intensos y una claridad asombrosa. El sonido se detiene si te quitas un auricular y se selecciona automáticamente el mejor códec para tu dispositivo iOS o Android. Disfrutarás de un sonido excepcional, independientemente del servicio de transmisión que utilices.
El diseño circular de estos auriculares resulta realmente atractivo, y puedes elegir una combinación de colores oscuros o claros a conjunto con tu look. Seis tamaños de cubiertas de silicona para las almohadillas y un par adicional de espuma Comply que ayudan a garantizar un ajuste seguro y cómodo.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
innovador
12/06/2023
Peru
El mejor audífono inalámbrico que podrás tener.
Me soprendio mucho el diseño, la funda con un acabado espectacular que no se raya, luces de color azul y blanco que le otorga una visión sofisticada y elegante. Larga duración de baterías, audio espectacular, fácil uso y todos los manuales se encuentran en las aplicaciones que tiene philips así como su manual que esta en la pagina de philips. recomiendo su compra y estoy a la espera de estos productos únicos.
Ventajas
A favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT8506BK Audífonos realmente inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT8506BK Audífonos realmente inalámbricos