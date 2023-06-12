ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Empápate de estilo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Empápate de estilo
  • Empápate de estilo
  • Empápate de estilo
  • Empápate de estilo
  • Empápate de estilo
  • Empápate de estilo
  • Empápate de estilo
  • Empápate de estilo
  • Empápate de estilo
  • Empápate de estilo
  • Empápate de estilo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Empápate de estilo
  • Empápate de estilo
  • Empápate de estilo
  • Empápate de estilo
  • Empápate de estilo
  • Empápate de estilo
  • Empápate de estilo
  • Empápate de estilo
  • Empápate de estilo
  • Empápate de estilo

Descontinuado

Audífonos realmente inalámbricos

TAT8506BK/00

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Empápate de estilo
Escucha todas las notas con unos auténticos audífonos inalámbricos, que suenan tan bien como se ven. Noise Canceling Pro bloquea el ruido externo para que puedas sumergirte en los podcasts y las listas de reproducción. ¿En una llamada externa? Se te escuchará con claridad aunque haya viento.
Ver todos los beneficios

Empápate de estilo

  • Reducción de ruido Pro

  • Reducción de ruido por viento

  • Diseño sofisticado

  • Ajuste universal

Céntrate donde quieras. Reducción de ruido Pro

Céntrate donde quieras. Reducción de ruido Pro

Céntrate en los sonidos que quieras oír. La reducción de ruido híbrida utiliza varios micrófonos y procesamiento de audio avanzado para filtrar el ruido externo. Puedes activar el modo de conciencia tocando un auricular y controlar la reducción del ruido por viento a través de la aplicación Philips Headphones.

Sonido detallado y graves ricos

Sonido detallado y graves ricos

Tanto si se trata de una canción como de un podcast, los altavoces de 13 mm perfectamente sintonizados ofrecen unos graves intensos y una claridad asombrosa. El sonido se detiene si te quitas un auricular y se selecciona automáticamente el mejor códec para tu dispositivo iOS o Android. Disfrutarás de un sonido excepcional, independientemente del servicio de transmisión que utilices.

Diseño circular refinado. Ajuste perfectamente cómodo

Diseño circular refinado. Ajuste perfectamente cómodo

El diseño circular de estos auriculares resulta realmente atractivo, y puedes elegir una combinación de colores oscuros o claros a conjunto con tu look. Seis tamaños de cubiertas de silicona para las almohadillas y un par adicional de espuma Comply que ayudan a garantizar un ajuste seguro y cómodo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

12/06/2023

Peru

Peru

El mejor audífono inalámbrico que podrás tener.

Me soprendio mucho el diseño, la funda con un acabado espectacular que no se raya, luces de color azul y blanco que le otorga una visión sofisticada y elegante. Larga duración de baterías, audio espectacular, fácil uso y todos los manuales se encuentran en las aplicaciones que tiene philips así como su manual que esta en la pagina de philips. recomiendo su compra y estoy a la espera de estos productos únicos.

Ventajas

A favor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT8506BK Audífonos realmente inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT8506BK Audífonos realmente inalámbricos

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.