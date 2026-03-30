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  • Tu sonido. Tu estilo.
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  • Tu sonido. Tu estilo.
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Descontinuado

5000 seriesAudífonos intrauditivos realmente inalámbricos

TAT5505BK/00

Tu sonido. Tu estilo.
Música o llamadas, estos audífonos realmente inalámbricos y elegantes brindan el mejor rendimiento. La reducción activa de ruido elimina el ruido de fondo y puedes personalizar el sonido con la aplicación para audífonos de Philips. Quítate un audífono para pausar la música.
Ver todos los beneficios

Tu sonido. Tu estilo.

  • Diseño cerrado atrás con control. 8 mm

  • Cancelación activa del ruido

  • Negro

  • Bluetooth®

Diseño estilizado y reducción híbrida y activa del ruido

Diseño estilizado y reducción híbrida y activa del ruido

Estos audífonos totalmente inalámbricos no solo lucen muy bien, también te permiten escuchar mejor tus canciones cuando estás en movimiento. La reducción híbrida y activa del ruido permite bloquear el ruido externo, por lo que hay menos obstáculos entre tú y tu música. El modo de conciencia te permite volver a conectarte al mundo.

Aplicación para audífonos de Philips. Control de sonido personalizado

Aplicación para audífonos de Philips. Control de sonido personalizado

Mejora los graves. Atenúa los agudos. La aplicación para audífonos de Philips te permite encargarte de la música que escuchas. Ajusta los niveles tú mismo o elige entre los estilos de sonido predefinidos. Además, puedes cambiar entre los modos predefinidos ANC con un solo toque.

Micrófonos duales para llamadas nítidas. Modo mono

Dos micrófonos en cada audífono se enfocan en el sonido de tu voz, lo que reduce el ruido del mundo que te rodea. Si estás en un lugar más silencioso y no necesitas bloquear el ruido mientras hablas, el modo mono te permite utilizar solo un audífono para hablar.

Especificaciones técnicas

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