Descontinuado
TAT5505BK/00
Diseño cerrado atrás con control. 8 mm
Cancelación activa del ruido
Negro
Bluetooth®
Estos audífonos totalmente inalámbricos no solo lucen muy bien, también te permiten escuchar mejor tus canciones cuando estás en movimiento. La reducción híbrida y activa del ruido permite bloquear el ruido externo, por lo que hay menos obstáculos entre tú y tu música. El modo de conciencia te permite volver a conectarte al mundo.
Mejora los graves. Atenúa los agudos. La aplicación para audífonos de Philips te permite encargarte de la música que escuchas. Ajusta los niveles tú mismo o elige entre los estilos de sonido predefinidos. Además, puedes cambiar entre los modos predefinidos ANC con un solo toque.
Dos micrófonos en cada audífono se enfocan en el sonido de tu voz, lo que reduce el ruido del mundo que te rodea. Si estás en un lugar más silencioso y no necesitas bloquear el ruido mientras hablas, el modo mono te permite utilizar solo un audífono para hablar.
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