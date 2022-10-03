Descontinuado
Disfruta de tu música todo el día
Disfruta de tu música sin interrupciones y durante más tiempo con el altavoz Bluetooth resistente al agua que te brinda hasta 20 horas de tiempo de reproducción. Puedes cargar el dispositivo inteligente a través de un puerto USB gracias a la batería de alta capacidad del altavoz.
Bluetooth®
Potencia de salida de 30 W
20 horas de tiempo de reproducción
Función de batería incorporada
Este altavoz Bluetooth portátil cuenta con clasificación IPX7, lo que significa que puede resistir una inmersión total en agua de hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos. Puedes divertirte en la ducha, junto a la piscina o incluso dentro de ella. El alcance inalámbrico es de 20 m.
La batería de iones de litio recargable de 4400 mAh te brinda hasta 20 horas de tiempo de reproducción y puedes cargar tu dispositivo inteligente a través del puerto USB de tu altavoz. Una carga completa de la batería tarda hasta 6 horas.
Los radiadores pasivos dobles brindan graves potentes y el sonido se mantiene nítido, incluso a un volumen alto. ¿Quieres que la fiesta suene aún más fuerte? Emparéjalo con un altavoz idéntico para obtener un sonido estéreo. Las luces LED en cada extremo del altavoz parpadean al ritmo de la música.
4.5
de 5
10
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
LeanCjs
03/10/2022
Argentina
Es PHILIPS!!!...que mejor carta de presentación?!
Cada vez que escucho música en este parlante no puedo dejar de asombrarme de la calidad, potencia y nitidez que emite. Sumado a los sutiles efectos lumínicos que destella. Es increíble la claridad de los medios, la nitidez de los agudos y la profundidad de los bajos. Aún a todo volume. Estéticamente es hermoso...sobrio, minimalista y su construcción es de excelencia, al igual que sus materiales. El parlante tiene un peso considerable, que denota solidez y calidad. Su batería dura mucho...y cuando digo mucho, es MUCHO! No se si serán 20hs como dicen las especificaciones pero es inagotable. Eso si! Demora unas 6hs en cargarlo completamente. Algo no tan bueno que noté, es que con algunos celulares Android la potencia de reproducción cae notablemente pero con iPhone eso no sucede. Yo estoy Feliz con mi compra a casi un año y estoy pensando en comprar una segunda unidad para poder escuchar en stereo y tener más potencia aún.
Ventajas
Sonido, diseño, precio, duración de la batería, calidad.
Contras
Demora para cargar la batería, sonido bajo con algunos celular Android.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS6305 Wireless speaker
Fecha de uso 2022-04-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS6305 Wireless speaker
Fecha de uso 2022-04-03
EL MAS GRANDE
23/07/2022
Argentina
PARLANTE PHILIPS 6305
Este parlante Philips TAS 6305 es de muy buena calidad en cuanto a su sólida construcción y sonido, su batería tiene una duración increíble. hace un par de meses que lo estoy utilizando y estoy muy conforme, cumple con mis espectativas
Ventajas
Cónstrucción, sonido y duración de la batería.
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS6305 Wireless speaker
Fecha de uso 2021-06-22
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS6305 Wireless speaker
Fecha de uso 2021-06-22
Dieguito2021
05/07/2021
Argentina
Excelente producto
Suena muy bien, tal cual como lo busque en la pagina de philips, excelente producto. Lo compre en walmart un 35% mas economico que el precio de lista
Ventajas
potencia
Contras
nada!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS6305 Wireless speaker
Fecha de uso 2020-06-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS6305 Wireless speaker
Fecha de uso 2020-06-05