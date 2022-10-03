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Descontinuado

Altavoz inalámbrico

TAS6305/00

4.5

| (10) Opiniones | 90% ha recomendado este producto

Disfruta de tu música todo el día

Disfruta de tu música sin interrupciones y durante más tiempo con el altavoz Bluetooth resistente al agua que te brinda hasta 20 horas de tiempo de reproducción. Puedes cargar el dispositivo inteligente a través de un puerto USB gracias a la batería de alta capacidad del altavoz.

Ver todos los beneficios

Disfruta de tu música todo el día

  • Bluetooth®

  • Potencia de salida de 30 W

  • 20 horas de tiempo de reproducción

  • Función de batería incorporada

Resistente al agua y listo para usar

Resistente al agua y listo para usar

Este altavoz Bluetooth portátil cuenta con clasificación IPX7, lo que significa que puede resistir una inmersión total en agua de hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos. Puedes divertirte en la ducha, junto a la piscina o incluso dentro de ella. El alcance inalámbrico es de 20 m.

20 horas de tiempo de reproducción. Función de batería incorporada.

20 horas de tiempo de reproducción. Función de batería incorporada.

La batería de iones de litio recargable de 4400 mAh te brinda hasta 20 horas de tiempo de reproducción y puedes cargar tu dispositivo inteligente a través del puerto USB de tu altavoz. Una carga completa de la batería tarda hasta 6 horas.

Música a todo volumen. Sonido estéreo.

Música a todo volumen. Sonido estéreo.

Los radiadores pasivos dobles brindan graves potentes y el sonido se mantiene nítido, incluso a un volumen alto. ¿Quieres que la fiesta suene aún más fuerte? Emparéjalo con un altavoz idéntico para obtener un sonido estéreo. Las luces LED en cada extremo del altavoz parpadean al ritmo de la música.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

10

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

3
2

03/10/2022

Argentina

Argentina

Es PHILIPS!!!...que mejor carta de presentación?!

Cada vez que escucho música en este parlante no puedo dejar de asombrarme de la calidad, potencia y nitidez que emite. Sumado a los sutiles efectos lumínicos que destella. Es increíble la claridad de los medios, la nitidez de los agudos y la profundidad de los bajos. Aún a todo volume. Estéticamente es hermoso...sobrio, minimalista y su construcción es de excelencia, al igual que sus materiales. El parlante tiene un peso considerable, que denota solidez y calidad. Su batería dura mucho...y cuando digo mucho, es MUCHO! No se si serán 20hs como dicen las especificaciones pero es inagotable. Eso si! Demora unas 6hs en cargarlo completamente. Algo no tan bueno que noté, es que con algunos celulares Android la potencia de reproducción cae notablemente pero con iPhone eso no sucede. Yo estoy Feliz con mi compra a casi un año y estoy pensando en comprar una segunda unidad para poder escuchar en stereo y tener más potencia aún.

Ventajas

Sonido, diseño, precio, duración de la batería, calidad.

Contras

Demora para cargar la batería, sonido bajo con algunos celular Android.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS6305 Wireless speaker

Fecha de uso 2022-04-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS6305 Wireless speaker

Fecha de uso 2022-04-03

23/07/2022

Argentina

Argentina

PARLANTE PHILIPS 6305

Este parlante Philips TAS 6305 es de muy buena calidad en cuanto a su sólida construcción y sonido, su batería tiene una duración increíble. hace un par de meses que lo estoy utilizando y estoy muy conforme, cumple con mis espectativas

Ventajas

Cónstrucción, sonido y duración de la batería.

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS6305 Wireless speaker

Fecha de uso 2021-06-22

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS6305 Wireless speaker

Fecha de uso 2021-06-22

05/07/2021

Argentina

Argentina

Excelente producto

Suena muy bien, tal cual como lo busque en la pagina de philips, excelente producto. Lo compre en walmart un 35% mas economico que el precio de lista

Ventajas

potencia

Contras

nada!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS6305 Wireless speaker

Fecha de uso 2020-06-05

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS6305 Wireless speaker

Fecha de uso 2020-06-05

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