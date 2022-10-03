Horribles bajos, suenan a los tipicos bajos baratos de cualquier parlante generico, con un sonido a golpe plastico en lugar de tener más “cuerpo“, dios que manera de estar tan desilusionado, después de pasar por un flip 4 y un megaboom 3, esto es bajar mucho de nivel, tal vez sean las expectativas que le tenía que no eran muchas. -Como ejemplo, el philips shoqbox sb500 sonaba identico al megaboom 3. Tenia minimo esa vara, que le quedó muy alta a este parlante. Dudo que sea de 30w como especifica philips, más bien debe ser 20 w. -Agudos y medios aceptables, demasiados notorios para mi gusto y por momento tapa el sonido de los bajos que de por si son insuficientes, es como que desequilibrara la musica, depende las canciones. Para una ejemplificacion facil, es como si alguien bajara el volumen y lo subiera repetidamente depende el momento de la canción. -Con ecualizacion en itunes zafan pero normalmente uno los va usar con spotify/etc y aun ecualizandolos, suenan mediocremente. Para la media general de las personas puede estar bien supongo, pero realmente es decepcionante, lo compre por que sus hermanos menores, serie 3000, 4000 5000, compiten con los jbl go, flip, boom, en fin modelos inferiores, este 6000 en origen y por pseudo potencia debía (tan sólo) debía equipararse a los megaboom o charge, pero está muy alejado. -Otro detalle, aunque me dio igual es que las luces que no son audioritmicas, son sólo presenciales y titilan segun el volumen, a menos volumen, menos intensidad, sin volumen, no funcionan.