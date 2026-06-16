Descontinuado
Relájate con estilo
Relájate con el altavoz Bluetooth que complementa cualquier área interior. Obtendrás 12 horas de tiempo de reproducción y un sonido intenso con graves agradables. La tela del altavoz de mezcla de lana agrega un toque sofisticado; además, el micrófono incorporado te permite recibir llamadas sin necesidad de usar las manos.
Bluetooth®
Potencia de salida de 20 W
12 horas de reproducción
Este altavoz luce genial donde lo coloques. Los botones en relieve te permiten controlar la reproducción, la conexión Bluetooth y mucho más. El micrófono incorporado te permite contestar llamadas con manos libres y puedes pasar un cordón de transporte a través del orificio del altavoz.
Pasa de una sesión de trabajo a la cena fácilmente. Tienes 12 horas de tiempo de reproducción con una sola carga y el rango inalámbrico es de 20 m. La carga completa tarda 3.5 horas con el cable USB-C incluido.
Este altavoz está cubierto con una tela para altavoz de primer nivel creada por Kvadrat, un fabricante de alta tecnología. El hermoso material de mezcla de lana es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya de manera libre desde el altavoz hacia la habitación.
Premios
5.0
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Lgas
16/06/2026
Argentina
Un producto de calidad echo para durar y disfrutar
Lo tengo hace varios años y sigue sonando de maravilla, la batería le dura un montón y hasta tuvo un par de caídas pero ni un rasguño así que súper contentó con el producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS5505 Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2026-06-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS5505 Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2026-06-15
Oscar Romero
24/07/2023
México
Excelentes bocinas
Las compre no esperando mucho y la verdad son excelentes, excelente medios y bajos, excelente diseño, conexión inalambrica entre dos bocinas excelente!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS5505 Altavoz inalámbrico
Fecha de uso 2022-06-23
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS5505 Altavoz inalámbrico
Fecha de uso 2022-06-23
24/08/2022
Argentina
Bateria
Buena calidad de sonido y dura una banda la bateria
Ventajas
DURACION DE LA BATERIA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS5505 Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2022-04-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS5505 Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2022-04-24
La clasificación IPX7 significa que el controlador de altavoz se puede sumergir durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m. La tela del altavoz no es resistente al agua, pero puede resistir una gota de agua.