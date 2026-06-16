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Descontinuado

Altavoz inalámbrico

TAS5505/00

5

| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Relájate con estilo

Relájate con el altavoz Bluetooth que complementa cualquier área interior. Obtendrás 12 horas de tiempo de reproducción y un sonido intenso con graves agradables. La tela del altavoz de mezcla de lana agrega un toque sofisticado; además, el micrófono incorporado te permite recibir llamadas sin necesidad de usar las manos.

Ver todos los beneficios

Relájate con estilo

  • Bluetooth®

  • Potencia de salida de 20 W

  • 12 horas de reproducción

Forma y función en perfecta armonía

Forma y función en perfecta armonía

Este altavoz luce genial donde lo coloques. Los botones en relieve te permiten controlar la reproducción, la conexión Bluetooth y mucho más. El micrófono incorporado te permite contestar llamadas con manos libres y puedes pasar un cordón de transporte a través del orificio del altavoz.

12 horas de tiempo de reproducción; 3.5 horas de tiempo de carga

12 horas de tiempo de reproducción; 3.5 horas de tiempo de carga

Pasa de una sesión de trabajo a la cena fácilmente. Tienes 12 horas de tiempo de reproducción con una sola carga y el rango inalámbrico es de 20 m. La carga completa tarda 3.5 horas con el cable USB-C incluido.

Tela para altavoz Kvadrat. Diseñada para dejar pasar el sonido

Este altavoz está cubierto con una tela para altavoz de primer nivel creada por Kvadrat, un fabricante de alta tecnología. El hermoso material de mezcla de lana es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya de manera libre desde el altavoz hacia la habitación.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Imagen de AWARD-1679621

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

16/06/2026

Argentina

Argentina

Un producto de calidad echo para durar y disfrutar

Lo tengo hace varios años y sigue sonando de maravilla, la batería le dura un montón y hasta tuvo un par de caídas pero ni un rasguño así que súper contentó con el producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS5505 Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2026-06-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS5505 Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2026-06-15

24/07/2023

México

México

Excelentes bocinas

Las compre no esperando mucho y la verdad son excelentes, excelente medios y bajos, excelente diseño, conexión inalambrica entre dos bocinas excelente!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS5505 Altavoz inalámbrico

Fecha de uso 2022-06-23

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS5505 Altavoz inalámbrico

Fecha de uso 2022-06-23

24/08/2022

Argentina

Argentina

Bateria

Buena calidad de sonido y dura una banda la bateria

Ventajas

DURACION DE LA BATERIA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS5505 Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2022-04-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS5505 Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2022-04-24

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Avisos legales

  1. La clasificación IPX7 significa que el controlador de altavoz se puede sumergir durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m. La tela del altavoz no es resistente al agua, pero puede resistir una gota de agua.