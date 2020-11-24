Descontinuado
TAS5305/00
Lleva tu música a todos lados
Lleva tu música a todos lados con el altavoz Bluetooth resistente al agua que está listo para brindar diversión. Obtienes 12 horas de tiempo de reproducción y sonido vibrante con graves potentes. Los LED de colores ofrecen un espectáculo de luces para tus canciones. La entrada de audio te permite conectar otras fuentes.
Bluetooth®
Potencia de salida de 16 W
12 horas de reproducción
Resistencia al agua IPX7
Este altavoz Bluetooth portátil cuenta con clasificación IPX7, lo que significa que puede resistir una inmersión total en agua de hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos. Puedes divertirte en la ducha, junto a la piscina o incluso dentro de ella. El alcance inalámbrico es de 20 m.
El sonido se mantiene nítido incluso cuando reproduces música a todo volumen y un radiador pasivo amplifica los graves. Tienes 12 horas de tiempo de reproducción y cargarlo completo toma 6 horas. ¿Quieres que la fiesta suene aún más fuerte? Emparéjalo con un altavoz idéntico para obtener un sonido estéreo.
Cuando la fiesta está en marcha, también las luces. Las luces LED en cada extremo del altavoz parpadean al ritmo de la música.
4.0
de 5
5
Opiniones
ELMEKA
24/11/2020
Argentina
producto perfecto para mobilidad musical
excelente equipo, potencia muy buena y graves claros
Ventajas
muy buena potencia y claridad de sonidos
Contras
no encontre por momento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS5305 Wireless speaker
Fecha de uso 2019-10-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS5305 Wireless speaker
Fecha de uso 2019-10-24
Eugenia Belén
18/07/2020
Argentina
Producto ideal para transportar música
Compré este parlante y la verdad que me encantó porque el sonido se escucha súper bien y la calidad es increíble lo amo
Esta reseña se realizó para TAS5305 Wireless speaker
Fecha de uso 2019-06-18
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Fecha de uso 2019-06-18
Negra1970
17/07/2020
Argentina
Lo amo
Buen sonido, robusto , fiel, mi compañia. Resistente al agua , fundamental para mis vacaciones en el campo
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS5305 Wireless speaker
Fecha de uso 2019-06-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS5305 Wireless speaker
Fecha de uso 2019-06-17