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Descontinuado

Altavoz inalámbrico

TAS5305/00

4

| (5) Opiniones

Lleva tu música a todos lados

Lleva tu música a todos lados con el altavoz Bluetooth resistente al agua que está listo para brindar diversión. Obtienes 12 horas de tiempo de reproducción y sonido vibrante con graves potentes. Los LED de colores ofrecen un espectáculo de luces para tus canciones. La entrada de audio te permite conectar otras fuentes.

Ver todos los beneficios

Lleva tu música a todos lados

  • Bluetooth®

  • Potencia de salida de 16 W

  • 12 horas de reproducción

  • Resistencia al agua IPX7

Resistente al agua y listo para usar

Resistente al agua y listo para usar

Este altavoz Bluetooth portátil cuenta con clasificación IPX7, lo que significa que puede resistir una inmersión total en agua de hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos. Puedes divertirte en la ducha, junto a la piscina o incluso dentro de ella. El alcance inalámbrico es de 20 m.

La fiesta sigue con 12 horas de tiempo de reproducción

La fiesta sigue con 12 horas de tiempo de reproducción

El sonido se mantiene nítido incluso cuando reproduces música a todo volumen y un radiador pasivo amplifica los graves. Tienes 12 horas de tiempo de reproducción y cargarlo completo toma 6 horas. ¿Quieres que la fiesta suene aún más fuerte? Emparéjalo con un altavoz idéntico para obtener un sonido estéreo.

Brilla a tu ritmo. Luces LED.

Brilla a tu ritmo. Luces LED.

Cuando la fiesta está en marcha, también las luces. Las luces LED en cada extremo del altavoz parpadean al ritmo de la música.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

5

Opiniones

3
2

24/11/2020

Argentina

Argentina

producto perfecto para mobilidad musical

excelente equipo, potencia muy buena y graves claros

Ventajas

muy buena potencia y claridad de sonidos

Contras

no encontre por momento

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS5305 Wireless speaker

Fecha de uso 2019-10-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS5305 Wireless speaker

Fecha de uso 2019-10-24

18/07/2020

Argentina

Argentina

Producto ideal para transportar música

Compré este parlante y la verdad que me encantó porque el sonido se escucha súper bien y la calidad es increíble lo amo

Esta reseña se realizó para TAS5305 Wireless speaker

Fecha de uso 2019-06-18

Esta reseña se realizó para TAS5305 Wireless speaker

Fecha de uso 2019-06-18

17/07/2020

Argentina

Argentina

Lo amo

Buen sonido, robusto , fiel, mi compañia. Resistente al agua , fundamental para mis vacaciones en el campo

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS5305 Wireless speaker

Fecha de uso 2019-06-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS5305 Wireless speaker

Fecha de uso 2019-06-17

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