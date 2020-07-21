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Descontinuado

Altavoz inalámbrico

TAS4405N/00

5

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Que se escuche fuerte

Deja que los demás sean los protagonistas con el colorido altavoz Bluetooth con micrófono inalámbrico. Desde canciones hasta historias y presentaciones de clases, la grabación con un solo botón permite que los niños bajen pistas con facilidad. Obtienes un sonido nítido y 6 horas de tiempo de reproducción.

Ver todos los beneficios

Que se escuche fuerte

  • Micrófono inalámbrico de 5 m

  • Empare. con Bluetooth inteligente

  • 6 horas de reproducción

  • 105 x 105 x 38 mm

Canta, habla y disfrútalo.

Canta, habla y disfrútalo.

Este altavoz Bluetooth ultraportátil cuenta con un micrófono inalámbrico. Los niños pueden cantar al compás de su música, contar historias o incluso representar escenas de películas inventadas con sus amigos. Independientemente de lo que elijan hacer, la grabación con un solo botón les permite colocar sus pistas en una tarjeta Micro SD de manera más sencilla.

Tiempo de reproducción sencillo

Tiempo de reproducción sencillo

Obtienes 6 horas de tiempo de reproducción y una carga completa tarda 2.5 horas. La carga se realiza a través de micro USB. Cinco botones claramente etiquetados facilitan la reproducción, la pausa, el control de volumen, el cambio de fuente y la grabación de los niños.

Empare. con Bluetooth inteligente

Empare. con Bluetooth inteligente

Con solo mantener presionado el botón de reproducción/pausa, este altavoz Bluetooth inalámbrico estará listo para emparejarse. Una vez emparejado, el altavoz recuerda el último dispositivo con el que se emparejó. El alcance inalámbrico del altavoz es de 10 m.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

21/07/2020

Argentina

Argentina

Es perfecto y muy práctico

Tiene un diseño compacto, el cual no limita su alcance, puede escucharse a un volumen considerablemente alto, posee una imagen moderna y es fácil su uso, súper recomendado

Ventajas

Modelo, tamaño, alcance, sencillez, funcionalidad

Contras

Color

Esta reseña se realizó para TAS4405N Wireless speaker

Fecha de uso 2018-07-21

Esta reseña se realizó para TAS4405N Wireless speaker

Fecha de uso 2018-07-21

17/07/2020

Argentina

Argentina

Es especatacular!!!

Este parlante inalambrico es ideal para los peques porque le podes bajar musica y ellos se divierten cantantando y en las reuniones familiares (incluso en cuarentena con pocas personas) nosotros los mayores tambien hacemos karaoke es espectacular!!! Super recomendado!!

Ventajas

El micrófono es inalámbrico

Contras

...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS4405N Wireless speaker

Fecha de uso 2020-06-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS4405N Wireless speaker

Fecha de uso 2020-06-17

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