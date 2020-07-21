Descontinuado
Que se escuche fuerte
Deja que los demás sean los protagonistas con el colorido altavoz Bluetooth con micrófono inalámbrico. Desde canciones hasta historias y presentaciones de clases, la grabación con un solo botón permite que los niños bajen pistas con facilidad. Obtienes un sonido nítido y 6 horas de tiempo de reproducción.
Micrófono inalámbrico de 5 m
Empare. con Bluetooth inteligente
6 horas de reproducción
105 x 105 x 38 mm
Este altavoz Bluetooth ultraportátil cuenta con un micrófono inalámbrico. Los niños pueden cantar al compás de su música, contar historias o incluso representar escenas de películas inventadas con sus amigos. Independientemente de lo que elijan hacer, la grabación con un solo botón les permite colocar sus pistas en una tarjeta Micro SD de manera más sencilla.
Obtienes 6 horas de tiempo de reproducción y una carga completa tarda 2.5 horas. La carga se realiza a través de micro USB. Cinco botones claramente etiquetados facilitan la reproducción, la pausa, el control de volumen, el cambio de fuente y la grabación de los niños.
Con solo mantener presionado el botón de reproducción/pausa, este altavoz Bluetooth inalámbrico estará listo para emparejarse. Una vez emparejado, el altavoz recuerda el último dispositivo con el que se emparejó. El alcance inalámbrico del altavoz es de 10 m.
5.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Maluu
21/07/2020
Argentina
Es perfecto y muy práctico
Tiene un diseño compacto, el cual no limita su alcance, puede escucharse a un volumen considerablemente alto, posee una imagen moderna y es fácil su uso, súper recomendado
Ventajas
Modelo, tamaño, alcance, sencillez, funcionalidad
Contras
Color
Esta reseña se realizó para TAS4405N Wireless speaker
Fecha de uso 2018-07-21
Esta reseña se realizó para TAS4405N Wireless speaker
Fecha de uso 2018-07-21
Ta29
17/07/2020
Argentina
Es especatacular!!!
Este parlante inalambrico es ideal para los peques porque le podes bajar musica y ellos se divierten cantantando y en las reuniones familiares (incluso en cuarentena con pocas personas) nosotros los mayores tambien hacemos karaoke es espectacular!!! Super recomendado!!
Ventajas
El micrófono es inalámbrico
Contras
...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS4405N Wireless speaker
Fecha de uso 2020-06-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS4405N Wireless speaker
Fecha de uso 2020-06-17