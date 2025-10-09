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Altavoz inalámbrico

TAS2509WT/00

3.5

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Reproduzca sus canciones y cante al unísono

Agréguele un toque personal a la música con este increíble altavoz Bluetooth para karaoke. Los dos micrófonos para karaoke le permiten cantar al unísono e incluso incorporar increíbles efectos a su voz. Los diferentes modos de visualización de la luz también le permiten disfrutar de un aspecto visual.

Ver todos los beneficios

Reproduzca sus canciones y cante al unísono

  • Dos prácticos micrófonos para karaoke

  • Modos de luces de colores

  • Potencia de salida de RMS de 5 W

  • Agarradera de goma blanda que facilita el transporte

Incluye dos micrófonos para karaoke

Cante al ritmo de sus canciones con este altavoz con Bluetooth. Conéctese a su música con los dos micrófonos inalámbricos para karaoke que le permitirán eliminar las voces principales de la canción e incluso añadir efectos divertidos como un efecto de eco. Cante con sus amigos y haga que su música se vuelva más emocionante.

Seis efectos vocales que le permitirán cambiar su voz

Conéctese y cambie el sonido de su voz. Los dos micrófonos de karaoke inalámbricos le permiten añadir seis efectos de voz divertidos con solo pulsar un botón. Elija una voz de diva, una voz de mujer, una voz de hombre, una voz de niño, una voz de monstruo o incluso el modo profesional.

Elige entre 4 modos de visualización

Este excelente parlante cuenta con cuatro modos de luces multicolor para que puedas agregar formas y colores divertidos a tu música. Elige entre una variedad de ajustes de visualización para ver cómo la pantalla del parlante se ilumina con cuadrados de distintos patrones y colores.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
1

09/10/2025

Chile

Chile

Excelente Producto

Muy buen sonido y entretenido con los cambios de voz. Lo recomiendo 10/10

Ventajas

Muy buen sonido del parlante

Contras

Delicado el soporte del micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS2509WT Altavoz inalámbrico

Date of Use 2025-09-09

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS2509WT Altavoz inalámbrico

Date of Use 2025-09-09

07/01/2026

Chile

Chile

No permite bajar volumen

No se puede bajar ni subir volumen desde el aparato central ni desde los micrófonos

Ventajas

Cambio de voces y calidad sonido

Contras

No se puede bajar ni subir volumen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS2509WT Altavoz inalámbrico

Date of Use 2024-12-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS2509WT Altavoz inalámbrico

Date of Use 2024-12-07

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