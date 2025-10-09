Reproduzca sus canciones y cante al unísono
Agréguele un toque personal a la música con este increíble altavoz Bluetooth para karaoke. Los dos micrófonos para karaoke le permiten cantar al unísono e incluso incorporar increíbles efectos a su voz. Los diferentes modos de visualización de la luz también le permiten disfrutar de un aspecto visual.
Dos prácticos micrófonos para karaoke
Modos de luces de colores
Potencia de salida de RMS de 5 W
Agarradera de goma blanda que facilita el transporte
Cante al ritmo de sus canciones con este altavoz con Bluetooth. Conéctese a su música con los dos micrófonos inalámbricos para karaoke que le permitirán eliminar las voces principales de la canción e incluso añadir efectos divertidos como un efecto de eco. Cante con sus amigos y haga que su música se vuelva más emocionante.
Conéctese y cambie el sonido de su voz. Los dos micrófonos de karaoke inalámbricos le permiten añadir seis efectos de voz divertidos con solo pulsar un botón. Elija una voz de diva, una voz de mujer, una voz de hombre, una voz de niño, una voz de monstruo o incluso el modo profesional.
Este excelente parlante cuenta con cuatro modos de luces multicolor para que puedas agregar formas y colores divertidos a tu música. Elige entre una variedad de ajustes de visualización para ver cómo la pantalla del parlante se ilumina con cuadrados de distintos patrones y colores.
3.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Clucat
09/10/2025
Chile
Excelente Producto
Muy buen sonido y entretenido con los cambios de voz. Lo recomiendo 10/10
Ventajas
Muy buen sonido del parlante
Contras
Delicado el soporte del micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS2509WT Altavoz inalámbrico
Date of Use 2025-09-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS2509WT Altavoz inalámbrico
Date of Use 2025-09-09
Majo can
07/01/2026
Chile
No permite bajar volumen
No se puede bajar ni subir volumen desde el aparato central ni desde los micrófonos
Ventajas
Cambio de voces y calidad sonido
Contras
No se puede bajar ni subir volumen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS2509WT Altavoz inalámbrico
Date of Use 2024-12-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS2509WT Altavoz inalámbrico
Date of Use 2024-12-07