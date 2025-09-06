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Altavoz inalámbrico

TAS1209BK/00

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Lleve su música a todos lados

Disfrute de su música al aire libre con este altavoz Bluetooth. El radiador pasivo proporciona graves potentes, y la clasificación IPX4 significa que el altavoz soporta un poco de lluvia ligera o un viaje al gimnasio. También puede recibir llamadas manos libres en cualquier lugar.

Ver todos los beneficios

Lleve su música a todos lados

  • Radiador pasivo. Graves potentes

  • Empareje dos altavoces para disfrutar de un sonido estéreo

  • Potencia de salida de RMS de 5 W

  • IPX4 resistente a salpicaduras/sudor

Radiador pasivo para graves potentes

Radiador pasivo para graves potentes

Los graves que se obtienen de este pequeño y compacto altavoz son increíblemente ricos y potentes. Lleve su música a todas partes y escúchela con la mayor claridad en su jardín, mientras da un paseo o en la playa. Es perfecto para trabajar, descansar y divertirse esté donde esté.

Emparéjelo con un altavoz idéntico para obtener un sonido estéreo

¿Le gustaría disfrutar de un sonido más completo? Conecte dos altavoces idénticos para crear un sonido estéreo increíble de forma simple. Escuche su música de la forma en que se debe escuchar. Incluso cuando esté fuera de casa, no se perderá ni un solo sonido o palabra.

IPX4 resistente al sudor y a las salpicaduras

IPX4 resistente al sudor y a las salpicaduras

Este pequeño y resistente altavoz está preparado para pasar el día al aire libre. La clasificación IPX4 indica que el altavoz puede soportar salpicaduras de lluvia o sudor mientras usted se relaja y sigue escuchando su música.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

06/09/2025

España

España

Recomendado

Me ha gustado bastante su sonido. Es cierto que estuve dudando entre este modelo y otros de otras marcas, pero por precio (buena oferta en Carrefour), reputacion de marca Philips y calidad, me incline por este. Los graves son profundos y los agudos claros sin distorsionar. Y lo mejor sin duda es la autonomia de bateria. Un compañero indispensable en mi mochila.

Ventajas

Autonomia de bateria, calidad de sonido, precio

Contras

Quiza un poco de diseño. La palabra Philips en grande en el frontal quedaria mas moderno. No se si existen mas colores. El mio es negro.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS1209BK Altavoz inalámbrico

Date of Use 2025-08-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS1209BK Altavoz inalámbrico

Date of Use 2025-08-06

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