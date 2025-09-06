Lleve su música a todos lados
Disfrute de su música al aire libre con este altavoz Bluetooth. El radiador pasivo proporciona graves potentes, y la clasificación IPX4 significa que el altavoz soporta un poco de lluvia ligera o un viaje al gimnasio. También puede recibir llamadas manos libres en cualquier lugar.
Radiador pasivo. Graves potentes
Empareje dos altavoces para disfrutar de un sonido estéreo
Potencia de salida de RMS de 5 W
IPX4 resistente a salpicaduras/sudor
Los graves que se obtienen de este pequeño y compacto altavoz son increíblemente ricos y potentes. Lleve su música a todas partes y escúchela con la mayor claridad en su jardín, mientras da un paseo o en la playa. Es perfecto para trabajar, descansar y divertirse esté donde esté.
¿Le gustaría disfrutar de un sonido más completo? Conecte dos altavoces idénticos para crear un sonido estéreo increíble de forma simple. Escuche su música de la forma en que se debe escuchar. Incluso cuando esté fuera de casa, no se perderá ni un solo sonido o palabra.
Este pequeño y resistente altavoz está preparado para pasar el día al aire libre. La clasificación IPX4 indica que el altavoz puede soportar salpicaduras de lluvia o sudor mientras usted se relaja y sigue escuchando su música.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
p62telum
06/09/2025
España
Recomendado
Me ha gustado bastante su sonido. Es cierto que estuve dudando entre este modelo y otros de otras marcas, pero por precio (buena oferta en Carrefour), reputacion de marca Philips y calidad, me incline por este. Los graves son profundos y los agudos claros sin distorsionar. Y lo mejor sin duda es la autonomia de bateria. Un compañero indispensable en mi mochila.
Ventajas
Autonomia de bateria, calidad de sonido, precio
Contras
Quiza un poco de diseño. La palabra Philips en grande en el frontal quedaria mas moderno. No se si existen mas colores. El mio es negro.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS1209BK Altavoz inalámbrico
Date of Use 2025-08-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS1209BK Altavoz inalámbrico
Date of Use 2025-08-06