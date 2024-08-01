TAS1108BK/00
Añade un poco de ambiente a tus sonidos
Añade iluminación ambiental a tu música con este fantástico parlante Bluetooth. Elige tu modo de luces multicolor favorito para crear ambiente o relájate con la tenue luz nocturna al final de un largo día.
Bluetooth versión 5.3
Múltiples modos de iluminación
Potencia de salida RMS de 3W
Empareja dos parlantes para obtener sonido estéreo
¿Quieres disfrutar de un sonido aún más intenso? Puedes conectar fácilmente dos parlantes idénticos para obtener un fantástico sonido estéreo. Cuando conectes un segundo parlante, las luces también se sincronizarán.
Este excelente parlante cuenta con varios modos de iluminación para que puedas darle un verdadero toque de ambiente a tu música. Elige entre luces multicolor, una transición gradual y una tenue luz nocturna blanca para cuando quieras relajarte al final de un largo día.
Las esquinas lisas y redondeadas de este parlante y las luces suaves que se atenúan crean un aspecto elegante. El parlante es tan compacto que puedes tomarlo y llevarlo contigo; no solo es fácil trasladarlo de una habitación a otra, sino que también luce genial en cualquiera de ellas.
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