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Descontinuado

Radio reloj

TAR3205/12

4.2
| (6) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Despiértate listo para todo
Disfruta de la sencillez con esta radio reloj digital FM. La gran cantidad de presintonías hacen que la navegación por las emisoras sea muy sencilla y puedes ajustar la alarma para que te despierte con un volumen de radio que sube suavemente. ¿Quieres dormir? Solo tienes pulsar el botón de repetición.
Ver todos los beneficios

Despiértate listo para todo

  • FM, sintonización digital

  • Doble alarma

Radio digital FM

El sintonizador FM ofrece una recepción clara y permite configurar hasta 10 presintonías de tus emisoras favoritas. Además, la pantalla muestra la hora claramente.

Temporizador. Duérmete escuchando la radio.

Duerme plácidamente con tu emisora favorita de fondo. Puedes configurar el temporizador del reloj para que reproduzca la radio durante un máximo de 2 horas. Una vez transcurrido el tiempo preestablecido, la radio se apagará.

Alarma dual. Un reloj, dos alarmas.

La función de alarma dual permite establecer dos alarmas diferentes, mientras que la función de alarma suave utiliza un volumen de radio que aumenta gradualmente para despertarte con suavidad.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

6

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
1

05/07/2023

España

España

Comprador verificado

Su funcionamiento es mejor de lo que esperaba

Me ha gustado mucho su formato y su funcionamiento.

Ventajas

Me he adaptado rápidamente a su funcionamiento

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR3205 Radiodespertador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR3205 Radiodespertador

01/08/2022

España

España

Cumple su funcion

Le despertador es bastante intuitivo aunque recomiendo bajarse el manual de la página de Philips funciona perfecto

Ventajas

De momento todo

Contras

De momento nada

Esta reseña se realizó para TAR3205 Radiodespertador

Esta reseña se realizó para TAR3205 Radiodespertador

06/01/2022

España

España

Ligero y fácil uso

Es muy ligero, y de uso fácil. La luz verde de los números no es molesta. Diseño muy bonito . Hemos comprado 2 por necesidad y estamos contentos con la compra. Esperamos que duren lo mismo que los anteriores, que tenían más de 10 años.

Ventajas

Fácil uso.

Contras

De momento no le veo ninguno.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR3205 Radiodespertador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR3205 Radiodespertador

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