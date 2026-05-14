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Radio portátil FM/AM

TAR1509/00

4.7

| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

El clásico de bolsillo

¡Lleva la radio contigo! Disfruta de una excelente recepción y un sonido nítido y claro con esta radio portátil FM/AM, lo suficientemente pequeña como para llevarla en el bolsillo. Desde música hasta deportes y noticias, sus controles sencillos facilitan encontrar tus estaciones favoritas dondequiera que vayas.

Ver todos los beneficios

El clásico de bolsillo

  • FM/AM

  • Sintonización analógica

  • Funciona con pilas

Diseño clásico, sonido nítido y excelente recepción

Diseño clásico, sonido nítido y excelente recepción

Disfruta de un sonido nítido y claro para escuchar todas tus emisoras favoritas con esta radio FM/AM superportátil. La sintonización analógica facilita encontrar lo que buscas, y la larga antena telescópica permite obtener la mejor recepción posible dondequiera que estés.

Control sencillo con una sola mano

Control sencillo con una sola mano

Dos ruedecillas te permiten sintonizar la radio y controlar el volumen, y un práctico interruptor lateral permite cambiar entre las bandas FM y AM. La ventana de sintonización grande y clara te permite ver la frecuencia seleccionada, y un indicador LED se enciende cuando la señal es fuerte.

Superportátil, con entrada para audífonos para escuchar en privado

Superportátil, con entrada para audífonos para escuchar en privado

Esta radio analógica es lo suficientemente pequeña como para caber fácilmente en un bolsillo, o puedes llevarla colgada de la muñeca con la correa incluida. El sonido funciona con 2x pilas AAA y cuenta con una entrada para audífonos para escuchar en privado: ¡perfecta si quieres enterarte de los últimos resultados deportivos mientras estás de compras!

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

14/05/2026

España

España

Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series

Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.

Ventajas

Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas

Contras

No incluye auriculares ni pilas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2026-05-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2026-05-14

20/06/2025

España

España

Funciona perfecto, calidad precio está muy bien

Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien

Ventajas

Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.

Contras

En principio nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-05-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-05-20

12/03/2025

España

España

CASI PERFECTA

EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.

Esta reseña se realizó para TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-02-12

Esta reseña se realizó para TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2025-02-12

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