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Radio FM/AM portátil

TAR1509/00

4.7
| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Un clásico dispositivo de bolsillo
¡Lleve la radio con usted! Disfrute de una excelente recepción y un sonido nítido y claro con la radio FM/AM portátil, que es lo suficientemente pequeña como para que la guarde en el bolsillo. Gracias a los controles sencillos, podrá encontrar sus emisoras favoritas (desde música hasta deportes y noticias) en cualquier lugar.
Ver todos los beneficios

Un clásico dispositivo de bolsillo

  • FM/AM

  • Sintonización analógica

  • Funciona con pilas

Diseño clásico, sonido nítido y gran recepción

Diseño clásico, sonido nítido y gran recepción

Con esta radio FM/AM superportátil disfrutará de un sonido nítido y claro para escuchar sus emisoras favoritas. La sintonización analógica le permite encontrar fácilmente lo que busca, y la longitud de la antena telescópica le ofrece la mejor recepción posible esté donde esté.

Se controla fácilmente con una sola mano

Se controla fácilmente con una sola mano

Dos ruedas selectoras le permitirán sintonizar la radio y controlar el volumen. Además, dispone de un práctico interruptor lateral para cambiar entre las bandas de frecuencia FM y AM. La ventana de sintonización es grande y clara para que pueda ver en qué frecuencia se encuentra. Un indicador LED se ilumina cuando la señal es fuerte.

Superportátil con puerto para auriculares que permiten disfrutar de una experiencia auditiva en privado

Superportátil con puerto para auriculares que permiten disfrutar de una experiencia auditiva en privado

Esta radio analógica es lo suficientemente pequeña como para llevarla en el bolsillo o colgada de la muñeca con el cordón que se incluye con el producto. El sonido se alimenta con 2 pilas AAA, y hay un puerto para auriculares que le permite disfrutar de sus emisoras en privado: es perfecta para escuchar los últimos resultados de los eventos deportivos mientras va de compras.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

14/05/2026

España

España

Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series

Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.

Ventajas

Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas

Contras

No incluye auriculares ni pilas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2026-05-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR1509 Radio FM/AM portátil

Date of Use 2026-05-14

20/06/2025

España

España

Funciona perfecto, calidad precio está muy bien

Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien

Ventajas

Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.

Contras

En principio nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR1509 Radio FM/AM portátil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAR1509 Radio FM/AM portátil

12/03/2025

España

España

CASI PERFECTA

EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.

Esta reseña se realizó para TAR1509 Radio FM/AM portátil

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