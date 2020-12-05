Descontinuado
El hogar se encuentra donde está tu música
Relájate con el altavoz Bluetooth que te invita a sentirte como en casa. Obtienes 20 horas de tiempo de reproducción y una función de batería portátil. La tela para altavoces de mezcla de lana y la placa superior de acero pulido complementan incluso el interior más minimalista.
Bluetooth®
Potencia de salida de 30 W
20 horas de tiempo de reproducción
Función de batería incorporada
Diseñado en conjunto con Georg Jensen, este compacto altavoz Bluetooth es simple, pero impresionante. La placa superior de acero pulido contrasta perfectamente con la tela táctil para altavoz de Kvadrat. Las discretas firmas de las marcas aluden de forma sutil a Philips y Georg Jensen.
Este altavoz está cubierto con una tela para altavoz de primer nivel creada por Kvadrat, un fabricante de alta tecnología. El hermoso material de mezcla de lana es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya de manera libre desde el altavoz hacia la habitación.
La batería ofrece 20 horas de tiempo de reproducción con una carga completa, y el rango inalámbrico es de hasta 20 m. Puedes emparejarlo con un altavoz de Philips y Georg Jensen idéntico para disfrutar tu música con sonido estéreo. Solo presiona el botón de emparejamiento del altavoz.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Cachete
05/12/2020
Argentina
Excelente calidad
Un diseño exquisito y una calidad sorpréndete digno de Philips
Ventajas
Diseño y calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAJS50 Philips Georg Jensen speaker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAJS50 Philips Georg Jensen speaker