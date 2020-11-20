Descontinuado
Lleva la música con estilo.
Perfectamente curvo y táctil. Con su tela para altavoces de mezcla de lana y placa superior de acero pulido, este pequeño altavoz Bluetooth cautivará todas las miradas donde quiera que vayas. Obtienes un sonido nítido y hasta 6 horas de tiempo de reproducción.
Bluetooth®
Potencia de salida de 4 W
6 horas de reproducción
Resistencia al agua IPX7
Diseñado en conjunto con Georg Jensen, este pequeño altavoz Bluetooth curvo es simple, pero impresionante. La placa superior de acero pulido contrasta perfectamente con la tela táctil para altavoz de Kvadrat. Las discretas firmas de las marcas aluden de forma sutil a Philips y Georg Jensen.
Este altavoz está cubierto con una tela para altavoz de primer nivel creada por Kvadrat, un fabricante de alta tecnología. El hermoso material de mezcla de lana es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya de manera libre desde el altavoz hacia la habitación.
La batería ofrece seis horas de tiempo de reproducción con una carga completa. El altavoz cuenta con botones para el control de volumen. Puedes emparejarlo con un altavoz de Philips y Georg Jensen idéntico para disfrutar tu música con sonido estéreo. Solo presiona el botón de encendido por dos segundos.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Eli 91
20/11/2020
Argentina
Lo recomiendo
Me encanto el producto tiene un diseño particular no esperaba menos de philips
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAJS30 Philips Georg Jensen speaker
Fecha de uso 2020-10-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAJS30 Philips Georg Jensen speaker
Fecha de uso 2020-10-20