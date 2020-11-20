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Descontinuado

Altavoz de Philips y Georg Jensen

TAJS30/00

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Lleva la música con estilo.

Perfectamente curvo y táctil. Con su tela para altavoces de mezcla de lana y placa superior de acero pulido, este pequeño altavoz Bluetooth cautivará todas las miradas donde quiera que vayas. Obtienes un sonido nítido y hasta 6 horas de tiempo de reproducción.

Ver todos los beneficios

Lleva la música con estilo.

  • Bluetooth®

  • Potencia de salida de 4 W

  • 6 horas de reproducción

  • Resistencia al agua IPX7

Armonía táctil. Elementos de acero pulido de Georg Jensen

Armonía táctil. Elementos de acero pulido de Georg Jensen

Diseñado en conjunto con Georg Jensen, este pequeño altavoz Bluetooth curvo es simple, pero impresionante. La placa superior de acero pulido contrasta perfectamente con la tela táctil para altavoz de Kvadrat. Las discretas firmas de las marcas aluden de forma sutil a Philips y Georg Jensen.

Tela para altavoz Kvadrat. Diseñada para dejar pasar el sonido

Tela para altavoz Kvadrat. Diseñada para dejar pasar el sonido

Este altavoz está cubierto con una tela para altavoz de primer nivel creada por Kvadrat, un fabricante de alta tecnología. El hermoso material de mezcla de lana es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya de manera libre desde el altavoz hacia la habitación.

Seis horas de tiempo de reproducción. Emparéjalo para obtener un sonido estéreo

Seis horas de tiempo de reproducción. Emparéjalo para obtener un sonido estéreo

La batería ofrece seis horas de tiempo de reproducción con una carga completa. El altavoz cuenta con botones para el control de volumen. Puedes emparejarlo con un altavoz de Philips y Georg Jensen idéntico para disfrutar tu música con sonido estéreo. Solo presiona el botón de encendido por dos segundos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

20/11/2020

Argentina

Argentina

Lo recomiendo

Me encanto el producto tiene un diseño particular no esperaba menos de philips

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAJS30 Philips Georg Jensen speaker

Fecha de uso 2020-10-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAJS30 Philips Georg Jensen speaker

Fecha de uso 2020-10-20

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