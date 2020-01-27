Cargador portátil de Philips y Georg Jensen

Cuando exiges belleza de tu tecnología, este cargador portátil te la ofrece. Con un diseño meticuloso de cuero de color marrón oscuro y elementos de acero pulido, en su interior se encuentra un panel de carga Qi inalámbrico. La correa extraíble también es un cable USB-A a USB-C.