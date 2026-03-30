Descontinuado
TAH9505BK/00
Reducción de ruido Pro
Asistente de Google integrado
Bluetooth multipunto
Control táctil
Cuando la canción merece toda tu atención, estos auriculares inalámbricos te permiten sumergirte en la música. Un micrófono externo y un micrófono interno se combinan para filtrar el ruido externo. Cubre el auricular derecho para activar el modo de conciencia y trae el mundo de vuelta.
Los auriculares redondos aportan un estilo inconfundible. El ajuste supraaural crea un sello que aísla de forma pasiva el ruido externo. Los controladores de 40 mm perfectamente sintonizados ofrecen graves profundos, medios equilibrados y altas frecuencias brillantes.
Mejora los graves. Atenúa los agudos. La aplicación para audífonos de Philips te permite encargarte de la música que escuchas. Ajusta los niveles tú mismo o elige entre los estilos de sonido predefinidos. Además, puedes cambiar entre los modos predefinidos ANC con un solo toque.
Opiniones
Google es una marca comercial de Google LLC. Google Fast Pair no está disponible en algunos idiomas y países.
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.