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Descontinuado

Auriculares inalámbricos supraaurales

TAH9505BK/00

Diseñado para sumergirse
Inspiración. Motivación. Concentración. Con una excelente reducción activa del ruido y un sonido nítido para las llamadas, estos auriculares supraaurales inalámbricos tienen todo lo que necesitas. El asistente de Google totalmente integrado te permite hacer muchas más cosas sin tener que usar las manos.
Ver todos los beneficios

Diseñado para sumergirse

  • Reducción de ruido Pro

  • Asistente de Google integrado

  • Bluetooth multipunto

  • Control táctil

Reducción híbrida y activa del ruido. Enfócate donde desees

Reducción híbrida y activa del ruido. Enfócate donde desees

Cuando la canción merece toda tu atención, estos auriculares inalámbricos te permiten sumergirte en la música. Un micrófono externo y un micrófono interno se combinan para filtrar el ruido externo. Cubre el auricular derecho para activar el modo de conciencia y trae el mundo de vuelta.

Diseño supraaural redondeado. Diseño elegante, sonido excepcional

Diseño supraaural redondeado. Diseño elegante, sonido excepcional

Los auriculares redondos aportan un estilo inconfundible. El ajuste supraaural crea un sello que aísla de forma pasiva el ruido externo. Los controladores de 40 mm perfectamente sintonizados ofrecen graves profundos, medios equilibrados y altas frecuencias brillantes.

Aplicación para audífonos de Philips. Control de sonido personalizado

Aplicación para audífonos de Philips. Control de sonido personalizado

Mejora los graves. Atenúa los agudos. La aplicación para audífonos de Philips te permite encargarte de la música que escuchas. Ajusta los niveles tú mismo o elige entre los estilos de sonido predefinidos. Además, puedes cambiar entre los modos predefinidos ANC con un solo toque.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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  2. La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.