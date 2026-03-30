Reducción híbrida y activa del ruido. Enfócate donde desees

Cuando la canción merece toda tu atención, estos auriculares inalámbricos te permiten sumergirte en la música. Un micrófono externo y un micrófono interno se combinan para filtrar el ruido externo. Cubre el auricular derecho para activar el modo de conciencia y trae el mundo de vuelta.