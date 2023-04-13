Descontinuado
Cancelación activa del ruido
Compactos y ligeros
Emparejamiento multipunto
¿Buscas una experiencia libre de ruido en cualquier lugar? Los micrófonos integrados de estos auriculares supraaurales inalámbricos filtran los ruidos no deseados para que puedas concentrarte en tus canciones favoritas.
Los auriculares ovalados y la delgada estructura aportan un estilo inconfundible. El ajuste supraaural crea un sello que aísla de forma pasiva el ruido externo. Los controladores de 32 mm ofrecen graves profundos y un sonido claro y nítido.
Agiliza tu jornada laboral. Estos auriculares inalámbricos se pueden conectar a dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo, y puedes cambiar entre ellos según sea necesario. De este modo, podrás escuchar música desde el portátil y recibir llamadas desde el teléfono.
5.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
minfer
13/04/2023
España
auriculares muy buenos
auriculares muy buena calidad de sonido y materiales el boton multifuncion muy facil de localizar para llamadas entrantes cambiar de cancion y es multicanal (si lo utilizas en el pc y te llaman puedes atender la llamada
Ventajas
materiales , sonido, que sea multicanal y el boton multifuncion tan facil de localizar
Contras
por pone algo no lleva para bar o subir el volumen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH6506BK Auriculares inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH6506BK Auriculares inalámbricos
05/08/2024
Argentina
BUEN ALCANCE
tiene buen alcance, me resulta como porque puedo conectarme a varios dispositivos sin problema, lo uso para trabajar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH6506BK Auriculares inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH6506BK Auriculares inalámbricos
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.