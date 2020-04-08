Descontinuado
Graves potentes y definidos. Sin distracciones.
Disfruta del sonido con graves potentes y definidos. Elimina las distracciones gracias a la cancelación activa del ruido (ANC). Estos audífonos inalámbricos supraaurales mejoran tu música favorita. Una sola carga te ofrece hasta 15 horas de reproducción, incluso con la función ANC activada.
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Plegado completo
La cancelación activa del ruido (ANC) garantiza que el traqueteo del tren no interferirá en el estruendo del ritmo. ¿Quieres silencio? Solo tienes que activar la función ANC sin reproducir ningún tipo de música. Dispondrás de hasta 15 horas de reproducción con la función ANC activada y 18 horas de reproducción con la función ANC desactivada. El tiempo de carga es solo de dos horas a través de USB.
Llévate la pista de baile a donde quiera que vayas. La música se escuchará perfectamente en los controladores acústicos de neodimio de 32 mm y podrás notar todos los graves.
Con estos audífonos inalámbricos, que pesan tan solo 145.5 g, disfrutarás de tu música sin complicaciones. La banda sujetadora se ajusta fácilmente y es tan liviana que apenas los notarás. Las almohadillas son suaves y puedes moverlas hasta que encajen en una posición en la que te sientas cómodo.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Marcos43
08/04/2020
España
encantado
había leído que estos auriculares tienen buenos graves, y me he quedado sorprendido con la buena calidad de los mismos. es lo que mas echo de menos cuando estoy con los cascos pequeños haciendo deporte, una buena potencia de graves. y por el precio que tienen, la verdad que se nota.
Ventajas
relación calidad precio
Contras
autonomía un poco corta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido
Fecha de uso 2019-03-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido
Fecha de uso 2019-03-08
Los resultados reales pueden variar