Entrena de manera más inteligente. Monitor de frecuencia cardíaca integrado

Controla tu frecuencia cardíaca con el monitor integrado. Un sensor en el audífono controla la frecuencia cardíaca con precisión. Sabrás cuando tienes que aumentar el ritmo y cuando descansar. Es compatible con aplicaciones de seguimiento del estado físico como Strava y Runkeeper, y con la aplicación para audífonos de Philips.