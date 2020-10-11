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Audífonos deportivos intrauditivos e inalámbricos

TAA4205BK/00

Entrena de manera más inteligente. En cualquier clima.

Aprovecha al máximo tu entrenamiento con estos audífonos deportivos resistentes al agua. El monitor de frecuencia cardíaca te ayuda a descubrir tu intensidad y el sonido energizante te mantiene andando. Puedes hacer seguimiento de tu progreso en la aplicación para audífonos de Philips.

Ver todos los beneficios

Entrena de manera más inteligente. En cualquier clima.

  • Monitor frecuencia cardíaca

  • 6 horas de reproducción

  • Ajuste seguro

  • Resistente al agua/sudor con IPX5

Entrena de manera más inteligente. Monitor de frecuencia cardíaca integrado

Controla tu frecuencia cardíaca con el monitor integrado. Un sensor en el audífono controla la frecuencia cardíaca con precisión. Sabrás cuando tienes que aumentar el ritmo y cuando descansar. Es compatible con aplicaciones de seguimiento del estado físico como Strava y Runkeeper, y con la aplicación para audífonos de Philips.

Sonido energizante. 6 horas de tiempo de reproducción durante la monitorización

Corre más rápido, salta más alto y patea más fuerte. Obtienes un sonido claro, graves potentes y 6 horas de tiempo de reproducción cuando monitoreas tu frecuencia cardíaca. Una sola carga tarda 2 horas a través de USB-C y una carga rápida de 15 minutos te proporciona una hora adicional de tiempo de reproducción.

El ajuste que deseas. Se incluyen soportes para la oreja y puntas de ala

Usa las puntas flexibles de ala de silicona que se adaptan de forma segura debajo del borde de la oreja. También puedes optar por los soportes para la oreja que se ajustan cómodamente por sobre esta. Una selección de cubiertas de almohadillas que te permite crear el sello intrauditivo perfecto.

Especificaciones técnicas

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