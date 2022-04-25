Descontinuado
SWW1001/00
Bolso organizador universal de dispositivos electrónicos
Bolso organizador universal de accesorios electrónicos para proteger tu equipo electrónico. Diseñado para mantener a tus dispositivos electrónicos seguros y secos. Cuenta con material resistente al agua conforme al estándar IPX4. Bolso con cuatro compartimentos interiores para que tus pertenencias se mantengan limpias y organizadas.
Universal
Transporta tu dispositivo en la funda para una protección allí donde estés, o bien utilízala como una capa adicional de protección dentro de tu bolso o mochila.
En el interior del estuche encontrarás bolsillos perfectos para que guardes tu dispositivo móvil, cables, baterías y tarjetas de memoria, todo lo que necesitas que esté protegido y a mano.
El material a prueba de salpicaduras protege los medios de la humedad y del contacto con el agua.
Opiniones