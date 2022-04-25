Bolso organizador universal de dispositivos electrónicos

Bolso organizador universal de accesorios electrónicos para proteger tu equipo electrónico. Diseñado para mantener a tus dispositivos electrónicos seguros y secos. Cuenta con material resistente al agua conforme al estándar IPX4. Bolso con cuatro compartimentos interiores para que tus pertenencias se mantengan limpias y organizadas.