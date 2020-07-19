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Descontinuado

Hub USB C

SWV6135G/59

El hub USB-C se expande a 5 puertos mini

USB-C se expande a 5 puertos: HDMI, 2 puertos USB-C PD y 2 puertos USB-A.

Ver todos los beneficios

Es compatible con HDMI

El hub USB-C se expande a 5 puertos mini

  • 5 salidas

  • HDMI

  • Puerto USB

  • PD USB tipo C

Compatible con 4K a 30 Hz

Admite una resolución HDMI 4K de alta velocidad a 30 fps.

Puerto USB-C con suministro de energía

USB-C es el conector de carga más reciente que se utiliza en dispositivos portátiles como teléfonos celulares, tablets y cámaras para exteriores. El suministro de energía es un estándar USB para suministrar alimentación y define el estándar de suministro de 15 W, 27 W, 45 W y hasta 100 W.

USB 3.0 es compatible con versiones anteriores

Admite transmisión USB 3.0 de super velocidad de 5 Gbps, compatible con velocidad de transferencia USB 2.0 de 480 Mbps.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

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