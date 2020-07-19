Descontinuado
SWV6125G/59
El hub USB-C dual se expande a 5 puertos mini
USB-C se expande a 5 puertos: HDMI, 2 puertos USB-C PD y 2 puertos USB-A.
5 salidas
HDMI
Puerto USB
PD USB tipo C
Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 5 Gbps USB 3.0.
USB-C es el conector de carga más reciente que se utiliza en dispositivos portátiles como teléfonos celulares, tablets y cámaras para exteriores. El suministro de energía es un estándar USB para suministrar alimentación y define el estándar de suministro de 15 W, 27 W, 45 W y hasta 100 W.
Admite transmisión USB 3.0 de super velocidad de 5 Gbps, compatible con velocidad de transferencia USB 2.0 de 480 Mbps.
Opiniones