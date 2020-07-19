Descontinuado
SWV6113G/59
El hub USB-C se expande a 3 puertos mini HUB
USB-C 3.0 se expande a 3 puertos: USB-C PD, HDMI, USB-A.
3 salidas
HDMI
Puerto USB
PD USB tipo C
HDMI es una conexión digital directa que puede transportar video en alta definición y también audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI.
Varios puertos USB-C y USB-A te permiten ampliar tu MacBook/MacBook Pro u otro dispositivo con USB-C para conectar todos los dispositivos USB que necesites mientras se carga a través de un cargador USB-C.
Admite una resolución HDMI 4K de alta velocidad a 30 fps.
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