Descontinuado
SWV6001/00
Adaptador de alta calidad de USB-C a HDMI
Cable adaptador de alta calidad de USB-C a HDMI (hembra). Con una resolución 4K y una longitud del cable de 0.15 metros.
Macho-hembra
HDMI 2.0
La construcción de calidad utiliza sólo materiales de la más alta calidad para crear productos de gran durabilidad.
Admite una resolución de video de hasta 4K (3840 x 2160) para proporcionar una calidad de la imagen y experiencias de juego óptimas.
Siéntate y disfruta de una visualización superior con vídeo de 30 cuadros por segundo que te proporciona una experiencia de visualización de televisión más fluida.
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