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Cable HDMI

SWV5733B/00

Disfruta de imágenes en ultraalta definición

Disfruta de la resolución Ultra HD 4K a 60 fps. La conexión HDMI de alta velocidad admite un sistema de audio completo de 32 canales con una frecuencia de muestreo de hasta 1536 KHz y una longitud del cable de 3 m.

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4K 60 Hz Ultra HD con Ethernet

Disfruta de imágenes en ultraalta definición

  • HDMI 2.0

  • 18 Gbps

  • 4K 60 Hz

  • 3 m

Cuadros de 60 Hz por segundo

Experiencia superior de visualización y juegos con imágenes de un máximo de 60 cuadros por segundo.

Vive la experiencia 3D

Admite todos los formatos de video 3D para una verdadera experiencia 3D en aplicaciones de juego y sistemas de Home Theater.

Audio Return Channel (ARC)

Permite a los televisores conectados con HDMI y con sintonizador integrado enviar datos de audio digital a un sistema de audio envolvente sin necesidad de usar cables adicionales.

Especificaciones técnicas

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