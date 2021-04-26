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Descontinuado

Cable HDMI

SWV5653G/00

Cable HDMI con certificación Premium

El cable HDMI con certificación Premium ofrece resolución ultra HD 4K a 60 fps. La conexión HDMI de alta velocidad admite un sistema de audio completo de 32 canales con una frecuencia de muestreo de hasta 1536 kHz.

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4K 60 Hz Ultra HD con Ethernet

Cable HDMI con certificación Premium

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 5 m

Cuadros de 60 Hz por segundo

Experiencia superior de visualización y juegos con imágenes de un máximo de 60 cuadros por segundo.

Cable de cobre puro de 30 AWG para una mejor calidad de imagen y sonido.

Uso de materiales de calidad: cable de cobre puro de 30 AWG para garantizar la mejor conexión con una pérdida mínima de datos.

Vive la experiencia 3D

Admite todos los formatos de video 3D para una verdadera experiencia 3D en aplicaciones de juego y sistemas de Home Theater.

Especificaciones técnicas

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