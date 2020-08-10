Descontinuado
SWV5610G/00
Disfruta de imágenes en ultraalta definición
Experimenta una resolución Ultra HD 4K a 60 fps. El HDMI de alta velocidad admite un sistema de audio completo de 32 canales con una frecuencia de muestreo de hasta 1536 kHz.
4K 60 Hz
18 Gbps
1,5 m
Es compatible con resoluciones de video de hasta 4K o 2160 píxeles en ultra alta definición. Permite que tu pantalla rivalice con los sistemas de cine digital utilizados en las salas de cine.
Experiencia superior de visualización y juegos con imágenes de un máximo de 60 cuadros por segundo.
Conectores enchapados en oro para una conexión confiable.
Opiniones