Descontinuado
SWV5202/59
Disfruta de una televisión de alta definición superior
Experimenta una televisión de alta definición excepcional. El cable HDMI™ de alta velocidad ofrece el mejor rendimiento de audio y video digital posible con resoluciones de hasta 4 x 1080p+
HDMI 2.0
2 m
Ethernet
Admite todos los formatos de video 3D para una verdadera experiencia 3D en aplicaciones de juego y sistemas de Home Theater.
Permite a los televisores conectados con HDMI y con sintonizador integrado enviar datos de audio digital a un sistema de audio envolvente sin necesidad de usar cables adicionales.
La funda de PVC flexible protege el delicado núcleo del cable. Además, ofrece mayor duración y facilita la instalación.