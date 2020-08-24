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Cable HDMI con Ethernet

SWV5001/59

Disfruta de una televisión de alta definición superior

Experimenta una televisión de alta definición excepcional. El cable HDMI™ de alta velocidad ofrece el mejor rendimiento de audio y video digital posible con resoluciones de hasta 4 x 1080p+ Conector con cubierta de aluminio resistente a rayones, desgaste y abrasión, y cable con trenzado de nailon

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Alta velocidad de transferencia de hasta 18 Gbps

Disfruta de una televisión de alta definición superior

  • HDMI 2.0

  • 1,5 m

  • Ethernet

Audio Return Channel (ARC)

Permite a los televisores conectados con HDMI y con sintonizador integrado enviar datos de audio digital a un sistema de audio envolvente sin necesidad de usar cables adicionales.

2160p en UHD (4K)

Es compatible con resoluciones de video de hasta 4K o 2160 píxeles en ultra alta definición. Permite que tu pantalla rivalice con los sistemas de cine digital utilizados en las salas de cine.

Vive la experiencia 3D

Admite todos los formatos de video 3D para una verdadera experiencia 3D en aplicaciones de juego y sistemas de Home Theater.

Especificaciones técnicas

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