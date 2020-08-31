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Descontinuado

Concentrador USB

SWV3817/59

Salida extendida USB 3.0 a 7 puertos

Salida extendida USB 3.0 a 7 puertos mini hub con 1 m de cable de CC

Ver todos los beneficios

Con interruptor individual

Salida extendida USB 3.0 a 7 puertos

  • USB 3.0

  • 7 puertos de carga USB

  • interruptor individual

Funciona con dispositivos USB

Esta unidad universal cuenta con una conexión USB que se puede utilizar con dispositivos USB a través del cable USB que se incluye con ellos (también se puede comprar por separado).

USB 3.0 es compatible con versiones anteriores

Admite transmisión USB 3.0 de super velocidad de 5 Gbps, compatible con velocidad de transferencia USB 2.0 de 480 Mbps.

Admite transferencia de datos USB 3.0

Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 5 Gbps USB 3.0.

Especificaciones técnicas

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