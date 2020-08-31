Descontinuado
SWV3817/59
Salida extendida USB 3.0 a 7 puertos
Salida extendida USB 3.0 a 7 puertos mini hub con 1 m de cable de CC
USB 3.0
7 puertos de carga USB
interruptor individual
Esta unidad universal cuenta con una conexión USB que se puede utilizar con dispositivos USB a través del cable USB que se incluye con ellos (también se puede comprar por separado).
Admite transmisión USB 3.0 de super velocidad de 5 Gbps, compatible con velocidad de transferencia USB 2.0 de 480 Mbps.
Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 5 Gbps USB 3.0.