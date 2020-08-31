Descontinuado
SWV3707/59
Salida extendida USB 3.0 a 7 puertos
Salida extendida USB 3.0 a 7 puertos mini hub
USB 3.0
7 puertos de carga USB
Esta unidad universal cuenta con una conexión USB que se puede utilizar con dispositivos USB a través del cable USB que se incluye con ellos (también se puede comprar por separado).
Ya no tienes que sentarte a esperar que tu dispositivo se cargue. La potencia de salida de este cargador garantiza que tu dispositivo se cargue completamente en menos tiempo en comparación con los cargadores estándar de menor potencia.
Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 5 Gbps USB 3.0.