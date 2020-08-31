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Descontinuado

Cable de audio estéreo

SWA4231/59

Garantiza una conexión confiable

Con este cable, obtendrás una conexión de audio confiable entre los componentes. Cubierta de aluminio enchapada con titanio con cubierta exterior de PVC

Ver todos los beneficios

con este cable de audio estéreo

Garantiza una conexión confiable

  • 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)

  • 1,2 m

  • Negro

Funda de PVC flexible

La funda de PVC flexible protege el delicado núcleo del cable. Además, ofrece mayor duración y facilita la instalación.

Sujeción ergonómica antideslizante que facilita el uso

La sujeción antideslizante y ergonómica facilita la conexión de los componentes.

Cubierta metálica protectora para mayor duración

La cubierta metálica protege la conexión interior del cable. Garantiza la durabilidad y fiabilidad de la conexión.

Especificaciones técnicas

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