Descontinuado
SHQ6500CL/00
Ideales para uso en el exterior
Bluetooth®
Resistentes al agua y el sudor
Audífono
Disfruta de un sonido de calidad que no bloquea el mundo que te rodea. El diseño acústico abierto deja entrar el sonido ambiental, para que puedas seguir atento a tu entorno y te mantengas más seguro mientras haces ejercicio al aire libre.
Las puntas de goma en forma de C mantienen los audífonos ActionFit en tu oreja para que puedas concentrarte en el ejercicio y no en tener que sostenerlos.
La tecnología Bluetooth ofrece música inalámbrica sin complicaciones.
2.6
de 5
34
Opiniones
CharlesArturo
07/06/2019
Peru
Las almohadillas se sueltan facilmente
El sonido es excelente, la funcionalidad muy bien, el diseño es el problema, he perdido 2 veces la almohadilla del auricular izquierdo, ojalás pudieran solucionar eso, indiquenme si venden las almohadillas para poder comprarlas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ6500BL Auriculares deportivos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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luismont
10/09/2017
Peru
me encanta el sonido
me encanta el sonido , el diseño muy bien , pero el único problema es que al conectar la primera vez con el teléfono puedes realizar llamadas , desconectar y vuelves a conectar ya no puedes realizar llamadas , tienes q reiniciar el teléfono . es incomodo . hay alguna forma de solucionar eso ?
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ6500BL Auriculares deportivos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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Dante0325
07/02/2023
Colombia
Muy buen producto y económico
Son muy cómodos, no se caen fácilmente y son muy ligeros :3
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones
Sí, recomiendo este producto
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Los resultados reales pueden variar