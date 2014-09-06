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Descontinuado

Auriculares deportivos, cinta cuello

SHQ4200/10

3.3

| (6) Opiniones

Adaptados al deporte

Los auriculares SHQ4200, ligeros como una pluma, están fabricados con goma muy ligera, flexible y resistente al sudor, lo que garantiza un ajuste perfecto que querrás seguir disfrutando incluso después de hacer ejercicio. Además, el asombroso sonido con graves profundos te hace mantener la motivación, siempre.

Ver todos los beneficios

Ligeros y flexibles para un ajuste seguro

Adaptados al deporte

  • ActionFit

  • Naranja y gris

Audífonos de 8 gm para un excelente ajuste y una comodidad ultraligera

Audífonos de 8 gm para un excelente ajuste y una comodidad ultraligera

Tus audífonos ActionFit pesan tan solo 8 gm, esto los hace ultraligeros y es un placer usarlos. De hecho, difícilmente los sentirás cuando hagas ejercicio, el sonido excelente y poderoso te mantiene concentrado y motivado.

Resistente al sudor y a la lluvia, ideal para cualquier ejercicio

Resistente al sudor y a la lluvia, ideal para cualquier ejercicio

Los audífonos ActionFit están diseñados especialmente para un estilo de vida activo. No importan tus preferencias deportivas o de ejercicio, ¡tus audífonos pueden resistir el calor, la humedad y el sudor! Fabricados con materiales de primera resistentes al agua, tus audífonos están hechos cómodamente a prueba de sudor y de lluvia.

Cable reforzado Kevlar para una máxima durabilidad

Cable reforzado Kevlar para una máxima durabilidad

Tus audífonos ActionFit están diseñados especialmente para ofrecer durabilidad y fuerza. Su cable cubierto con Kevlar está bien protegido contra desgarres y rupturas y puede soportar condiciones de clima y ejercicios extremos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

6

Opiniones

3
2

06/09/2014

Argentina

Argentina

Este Auricular es perfecto para la actividad que realizo...!!!

La verdad que me es muy cómodo al hacer deportes, en mi caso salgo a trotar o caminar y los auriculares anterior eran un problemas por que se me desprendían de los oídos al trotar. Pero desde que los vi me llamaron la atención y al probarlos Auriculares SHQ4200 de Philip me encantaron. Se los recomiendo!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ4200 Auriculares deportivos con cinta para el cuello

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20/08/2013

Argentina

Argentina

Absolutamente ningún punto en contra

El producto viene muy bien empaquetado, con los accesorios necesarios y demás. Su desempeño, a la hora de ponerlo a prueba, supero mis expectativas por mucho; es justo lo que necesitaba con tanta urgencia.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ4200 Auriculares deportivos con cinta para el cuello

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23/10/2015

España

España

Ligerísimos. Graves poco marcados.

Utilizo los auriculares para correr. No pesan nada, muy cómodos. Ajustan muy bien. Los graves, en contra a las especificaciones no son nada profundos. Yo utilizo un iPod de reproductor.

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