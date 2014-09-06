Descontinuado
SHQ4200/10
Adaptados al deporte
Los auriculares SHQ4200, ligeros como una pluma, están fabricados con goma muy ligera, flexible y resistente al sudor, lo que garantiza un ajuste perfecto que querrás seguir disfrutando incluso después de hacer ejercicio. Además, el asombroso sonido con graves profundos te hace mantener la motivación, siempre.
ActionFit
Naranja y gris
Tus audífonos ActionFit pesan tan solo 8 gm, esto los hace ultraligeros y es un placer usarlos. De hecho, difícilmente los sentirás cuando hagas ejercicio, el sonido excelente y poderoso te mantiene concentrado y motivado.
Los audífonos ActionFit están diseñados especialmente para un estilo de vida activo. No importan tus preferencias deportivas o de ejercicio, ¡tus audífonos pueden resistir el calor, la humedad y el sudor! Fabricados con materiales de primera resistentes al agua, tus audífonos están hechos cómodamente a prueba de sudor y de lluvia.
Tus audífonos ActionFit están diseñados especialmente para ofrecer durabilidad y fuerza. Su cable cubierto con Kevlar está bien protegido contra desgarres y rupturas y puede soportar condiciones de clima y ejercicios extremos.
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3.3
de 5
6
Opiniones
ALEX2505FER
06/09/2014
Argentina
Este Auricular es perfecto para la actividad que realizo...!!!
La verdad que me es muy cómodo al hacer deportes, en mi caso salgo a trotar o caminar y los auriculares anterior eran un problemas por que se me desprendían de los oídos al trotar. Pero desde que los vi me llamaron la atención y al probarlos Auriculares SHQ4200 de Philip me encantaron. Se los recomiendo!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ4200 Auriculares deportivos con cinta para el cuello
Sí, recomiendo este producto
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Juanma
20/08/2013
Argentina
Absolutamente ningún punto en contra
El producto viene muy bien empaquetado, con los accesorios necesarios y demás. Su desempeño, a la hora de ponerlo a prueba, supero mis expectativas por mucho; es justo lo que necesitaba con tanta urgencia.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ4200 Auriculares deportivos con cinta para el cuello
Sí, recomiendo este producto
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Pablovigo
23/10/2015
España
Ligerísimos. Graves poco marcados.
Utilizo los auriculares para correr. No pesan nada, muy cómodos. Ajustan muy bien. Los graves, en contra a las especificaciones no son nada profundos. Yo utilizo un iPod de reproductor.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ4200 Auriculares deportivos, cinta cuello
Sí, recomiendo este producto
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