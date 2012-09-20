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Descontinuado

ActionFitAudífonos deportivos con cinta para el cuello

SHQ4000/10

4

| (4) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Ideal para hacer deportes

Estos audífonos han sido diseñados especialmente para los deportistas con materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales que eliminan los gérmenes nocivos.

Ver todos los beneficios

Ajuste seguro

Ideal para hacer deportes

  • ActionFit

  • Naranja y gris

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

Clip sujetador de cables

Clip sujetador de cables

El clip te permite sujetar el cable con firmeza

Antisudor

Antisudor

Diseñados con un revestimiento resistente al agua que protege los audífonos de los daños que produce el sudor

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

4

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

20/09/2012

España

España

Sonido espectacular

Probe auriculares de otras marcas, varios modelos, hast cuatro a la vez he llegado a tener. Estos son los unicos que ajustan a la perfeccion, no se mueven y ademas tienen unos graves alucinantes. El aislamiento del sonido externo es muy bueno.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello

15/09/2013

Argentina

Argentina

COMODIDAD

Lo uso para correr 4 veces por semana y son muy estables y comodos, no se te estan cayendo a cada rato y el sonido se mantiene.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos con cinta para el cuello

Sí, recomiendo este producto

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25/08/2013

Argentina

Argentina

Muy buenos auriculares.

Diseño innovador y cómodo. Sonido muy bueno. Ideales para deportistas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos con cinta para el cuello

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