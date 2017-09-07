ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía de uso principal
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del envase
  • Imagen principal
  • Fotografía de uso principal
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del envase
  • Imagen principal

ActionFitAudífonos deportivos

SHQ3400CL/00

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

SUPERA TUS LÍMITES

Los audífonos Philips Actionfit NoLimits te ayudan a mantener la concentración y la motivación cuando más lo necesitas. Con un soporte ajustable para la oreja y un diseño ligero y resistente al sudor, puedes disfrutar del sonido de tus audífonos, tan intenso como tus entrenamientos.

Ver todos los beneficios

Audífonos deportivos con soporte ajustable para la oreja

SUPERA TUS LÍMITES

  • Ideales para el uso en áreas interiores

  • Resistentes al agua y el sudor

  • soporte para la oreja

Gancho para la oreja ajustable patentado para un ajuste personalizado

Con su gancho para la oreja ajustable patentado, los auriculares ActionFit garantizan un ajuste que resulta seguro y cómodo. Solo tienes que engancharte los auriculares en las orejas y deslizar el gancho ajustable arriba o abajo para ajustarlos perfectamente a tus orejas. Ya estás listo para dominar cualquier ejercicio o terreno y los auriculares se quedarán siempre en su sitio.

Sumérgete de lleno en tu entrenamiento con el aislamiento del ruido

Los auriculares intrauditivos crean un gran aislamiento en el canal auditivo, lo que da como resultado un impactante efecto de aislamiento del ruido. Además, los tubos acústicos ergonómicos garantizan un ajuste óptimo.

Máxima comodidad para entrenar: auriculares ligeros de 7,1 g

Los auriculares ActionFit pesan 7,1 gramos, por lo que muy ligeros y fáciles de llevar. De hecho, apenas los notarás cuando estés entrenando, solo oirás el magnífico y potente sonido que te mantiene centrado y motivado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

07/09/2017

Argentina

Argentina

Muy buenos

la verdad que son muy buenos, tenia prejuicio de los mismos pero la verdad que supero mis expectativas, el agarre en las orejas son geniales y justos, parece que no los llevas puestos, y el sonido es de muy buena calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3400CL Auriculares deportivos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3400CL Auriculares deportivos

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.