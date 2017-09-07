SUPERA TUS LÍMITES
Los audífonos Philips Actionfit NoLimits te ayudan a mantener la concentración y la motivación cuando más lo necesitas. Con un soporte ajustable para la oreja y un diseño ligero y resistente al sudor, puedes disfrutar del sonido de tus audífonos, tan intenso como tus entrenamientos.
Ideales para el uso en áreas interiores
Resistentes al agua y el sudor
soporte para la oreja
Con su gancho para la oreja ajustable patentado, los auriculares ActionFit garantizan un ajuste que resulta seguro y cómodo. Solo tienes que engancharte los auriculares en las orejas y deslizar el gancho ajustable arriba o abajo para ajustarlos perfectamente a tus orejas. Ya estás listo para dominar cualquier ejercicio o terreno y los auriculares se quedarán siempre en su sitio.
Los auriculares intrauditivos crean un gran aislamiento en el canal auditivo, lo que da como resultado un impactante efecto de aislamiento del ruido. Además, los tubos acústicos ergonómicos garantizan un ajuste óptimo.
Los auriculares ActionFit pesan 7,1 gramos, por lo que muy ligeros y fáciles de llevar. De hecho, apenas los notarás cuando estés entrenando, solo oirás el magnífico y potente sonido que te mantiene centrado y motivado.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
nemartina
07/09/2017
Argentina
Muy buenos
la verdad que son muy buenos, tenia prejuicio de los mismos pero la verdad que supero mis expectativas, el agarre en las orejas son geniales y justos, parece que no los llevas puestos, y el sonido es de muy buena calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3400CL Auriculares deportivos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3400CL Auriculares deportivos